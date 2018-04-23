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Ингеборга Дапкунайте составит компанию Константину Хабенскому на презентации фильма «Собибор» в Ростове
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Ингеборга Дапкунайте составит компанию Константину Хабенскому на презентации фильма «Собибор» в Ростове 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Заслуженная артистка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте собирается приехать в Ростов-на-Дону. Вместе с актером Константином Хабенским она побывает на предпремьерном показе военной драмы «Собибор», посвященной лидеру восстания в польском концлагере Александру Печерскому.
— Наш город выбран съемочной группой не случайно, ведь Печерский много лет жил и работал в донской столице, здесь же похоронен. Перед просмотром запланирована встреча с исполнителем главной роли — Константином Хабенским, который пообщается не только с рядовыми зрителями, но и с потомками советского офицера, — сообщил руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.
Как стало известно 161.ru, мероприятие планирует посетить известная актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, сыгравшая в фильме одну из ролей.
Кстати, сегодня, 23 апреля, в Варшаве проходит европейская презентация киноленты. Ведь именно там, в Польше, действовал организованный нацистами лагерь смерти Собибор, где с весны 1942-го по 15 октября 1943 года были убиты около 250 тысяч евреев.
Помимо презентации фильма, завтра в Ростове откроют памятник Александру Печерскому. Он появится на площади перед гимназией № 52.
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