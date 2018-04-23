Кинопоказ в доме-музее Гоголя посветят празднику Весны и Труда 

Показ фильмы «Весна на Заречной улице» состоится 2 мая в стенах Дома-музея Николая Гоголя.
На официальном сайте учреждения расссказали, что просмотр картины, которую создал совесткий и российский режиссер Марлен Хуциев, пройдет в честь праздника Весны и Труда. Отметим, что в свое время на этот фильм собирались полные залы. Число просмотров в прокате составило более 30 миллионов человек. Кроме того, кинокартина стала лауреатом Московского международного кинофестиваля в 1957 году и завоевала Бронзовую медаль.
Просмотр фильма будет сопровождать краткая лекция, которую представит кандидат филологических наук, сотрудник Дома-музея Александр Шамарин.
мероприятие смогут посетить все желающие. Вход свободный. Показ начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.