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Кинопоказ в доме-музее Гоголя посветят празднику Весны и Труда
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Кинопоказ в доме-музее Гоголя посветят празднику Весны и Труда 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Показ фильмы «Весна на Заречной улице» состоится 2 мая в стенах Дома-музея Николая Гоголя.
На официальном сайте учреждения расссказали, что просмотр картины, которую создал совесткий и российский режиссер Марлен Хуциев, пройдет в честь праздника Весны и Труда. Отметим, что в свое время на этот фильм собирались полные залы. Число просмотров в прокате составило более 30 миллионов человек. Кроме того, кинокартина стала лауреатом Московского международного кинофестиваля в 1957 году и завоевала Бронзовую медаль.
Просмотр фильма будет сопровождать краткая лекция, которую представит кандидат филологических наук, сотрудник Дома-музея Александр Шамарин.
мероприятие смогут посетить все желающие. Вход свободный. Показ начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.
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