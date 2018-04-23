Аронофски назвал Звягинцева любимым режиссером

По словам Аронофски, в американский прокат попадает немного фильмов из России. «Конечно, в прошлом году мы все посмотрели „Нелюбовь“, это один из моих любимых режиссеров», — признался Аронофски.

Как вспомнил Аронофски, когда он был в жюри Венецианского фестиваля, фильму «Фауст» Александра Сокурова присудили «Золотого льва». Даррен Аронофски также рассказал о том, что его многое связывает с Россией: его бабушка по маме была русской, а дед по отцу «украинцем, но тогда еще русским». Также Аронофски рос в Нью-Йорке по соседству с «русским» районом Брайтон бич.