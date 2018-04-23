Даррен Аронофски признался в любви Звягинцеву

Режиссер и сценарист Даррен Аронофски , создатель картин «мама!» и «Черный лебедь» приехал в Москву в качестве хедлайнера фестиваля Telling stories fest и поделился с поклонниками своим видением кино, в том числе и российского. Так, по словам Аронофски, до западного зрителя доходит не так много российских фильмов, но те, которые режиссеру удалось увидеть, произвели на него большое впечатление.

«Мне удалось посмотреть фильм «Нелюбовь», и это (режиссер картины Андрей Звягинцев — News.ru) один из моих любимых современных режиссеров. Кроме того, когда я был членом жюри Венецианского кинофестиваля, мы вручили главный приз — «Золотого льва» — российской картине «Фауст» (фильм Александра Сокурова получил приз в 2011 году — News.ru). Хочется надеяться, что таких фильмов будет больше», — сказал Аронофски.

Он также прокомментировал последние тенденции, наметившиеся в кинематографе, в частности, появление десктоп-фильмов (фильмы, действие которых происходит исключительно на экране компьютера — ред.), которыми в последнее время занимается, в частности, Тимур Бекмамбетов

«Я трачу всю свою жизнь на это, как и все мы сегодня, зачем ещё и фильм снимать об этом?», — пошутил Аронофски. «Сейчас появляются конечно, такие фильмы, в частности, на фестивале „Сандэнс“ был такой, не могу вспомнить его название (возможно, речь о картине „Поиск“, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым). Конечно, в этой технологии интересно ее ограничение — это рамка, за пределы которой ты не можешь выйти. И это, конечно, интересно, это вызов, но что касается лично меня, я не совсем вижу себя в этом», — добавил он.

Что же касается популярного сегодня тренда снимать кино на iPhone — в частности, именно так снят последний хоррор Стивена Содерберга «Не в себе», то, по словам Аронофски, в этом есть как плюсы, так и минусы. «Да, технологии сейчас стали гораздо доступнее, и теперь любой человек может купить какую-то камеру и снимать на нее очень интересные вещи, и в этом смысле процесс кинопроизводства стал, конечно, доступнее. Но остаётся вопрос о том, как рассказать историю, как донести свою историю так, чтобы она была услышана, была понята, и для этого нужно подготовиться, приложить какие-то усилия», — сказал он.

Причем, по словам Аронофски, процесс подготовки к съемкам может не занять много времени. Так, например, свой фильм «мама!» он придумал за 2 месяца. «Я сам только недавно это осознал, что весь проект пришел ко мне за 2 месяца. Но всё-таки я был с этим проектом гораздо дольше, эмоции копились во мне на протяжении 10-15 лет, но я не понимал, как эти эмоции оформить, пока мне не указали на определенный аспект в моей жизни, что стало толчком к тому, чтобы эмоции обречь в конкретный фильм. И так часто бывает со всеми нами — кто-то что-то указывает нам в нашей же жизни, и это побуждает нас к действию».

Напоследок Аронофски дал совет начинающим специалистам креативной сферы. «Главное — быть предельно искренним с самим собой. „Это даст как раз те эмоции, которые помогут начать общаться с людьми и проецировать это общение в творчество“, — считает он.