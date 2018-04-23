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В Вешняках покажут «Африканскую королеву»
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В Вешняках покажут «Африканскую королеву» 

Управа района Вешняки 55 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Кинолекторий «Старое забытое кино» приглашает вешняковцев на просмотр и последующее обсуждение очередного шедевра кинематографа.
В этот раз киновед, член гильдии кинокритиков И. М. Фишкин расскажет собравшимся любителям кино об американском художественном фильме «Африканская королева».
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что в библиотеке кинолекторий работает уже много лет. По её словам, на него приходят преимущественно возрастные зрители, которым хочется пересмотреть то, что уже давно не увидишь на телеэкранах, а заодно и поделиться впечатлениями с ровесниками. «Африканскую королеву» снял в 1951 году режиссёр Джон Хьюстон. В 1998 году эта картина вошла в список ста лучших американских фильмов, а Хамфри Богарт за роль в этом фильме получил в 1952 году «Оскар».
Показ состоится 26 апреля в 16:00. Приходите в библиотеку по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б, конференц-зал. Вход свободный.
Источник фото
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