Что ждет киномана в ближайшем будущем: итоги 105 Российского Кинорынка

Победа России на Чемпионате Мира по футболу, возвращение блудного «Дэдпула» и спасение динозавров — всё это случится с нами уже в 2018-м. И позаботились об этом наши прокатчики, представившие свои проекты на только что завершившемся 105-м Российском Кинорынке. О самых ярких фильмах (которые никак нельзя пропустить или от которых нужно бежать быстрее ветра) мы вам и расскажем.

Как всегда, презентации относительно небольших независимых компаний прошли на порядок скромнее, чем презентации лидеров. Тем не менее, кое-что интересное нашлось и у них. Так, например, кинопрокатчики «Синема Престиж» сделали ставку на фильмы ужасов, а «Люксор» и «АКМ» — на детскую анимацию.

При этом, конечно, есть в пакете компаний и другие релизы, в том числе и отечественные. Из них обратите внимание на фильм «Пришелец» Александра Куликова , он выйдет в ноябре — это наш ответ «Марсианину». Выделяется из общего ряда и «Моя жизнь» — еще одна сказка о российском футболе, где мы уж точно впереди планеты всей. Комментировать действо сие пока не берусь, но так как «Жизнь» выходит за пару недель до ЧМ, то интерес к картине в любом случае будет. А вот «Понаехали» и «Спасибо деду за победу» от «АКМ» прилива энтузиазма не вызывают: судя по представленным материалам, это весьма странные отечественные комедии с благими намерениями, но не более того. Впрочем, буду рада ошибиться.

Трейлер фильма «Пчелка Майя и Кубок Меда»

А вот «Capella Film» и «Пионер» очень порадовали. Порадовало и их отношение к делу — в частности, к своим презентациям. Чувствуются, что за свой имидж и за свои релизы обе эти компании борются. И ощущается, что они развиваются и растут, хотя соперничать мастодонтами индустрии не очень-то просто. При этом «Пионеру», например, еще нет и двух лет (компания образовалась только в 2017-м). Тем не менее, в ее пакете уже есть кое-что «вкусненькое», особенно если говорить о детском и семейном кино. В частности, «Пионер» выпускает в прокат полнометражную «Пчелку Майю» («Пчелка Майя и кубок меда») — очень симпатичный и очень милый мультфильм с шикарным кассовым потенциалом. Следом пойдут «Букашки-2» и «Барашек Шон-2», а также трилогия «Белль и Себастьян» — трогательная дружба малыша и большой белой собаки.

Что касается «Capella Film», то главное её «лакомство» это, на мой взгляд, «Teen spirit» — эмоциональная история о девушке, которая пытается отвоевать себе место на музыкальном Олимпе. Банально, скажете вы? Конечно! Но фишка в том, что в фильме почти нет «сахарозы», поэтому он смотрится гораздо более жестким, чем традиционные бредни про Золушку. В роли «Золушки», кстати, Элль Фаннинг.

Трейлер фильма «Мир Брского периода 2» А вот после независимых кинопрокатчиков начался настоящий «парад титанов». Первыми на арену вышли «Universal Pictures». Их главный релиз — «Мир Юрского периода-2» (караульте его в прокате уже в первых числах июня). Судя по всему, этот роскошный и драйвовый аттракцион легко перепрыгнет планку, поставленную своим предшественником в 2015-м году. Правда, в этот раз нам придется не только спасаться от динозавров, но спасать и их тоже. В общем, будет интересно.

Трейлер фильма «Агент Джони Инглиш 3»

Невозможно пройти мимо и «Агента Джона Инглиша-3» (на Кинорынке компания показала несколько эпизодов). Так вот: как мне показалось, трейлер вас немного обманет — он не может передать обаяния всего фильма. Я не фанат Мистера Бина (скорее, наоборот), но на фоне стандартизированного и безликого ширпотреба, этот нелепый харизматик выглядит как настоящий супергерой. В том смысле, что побеждает любого одной лишь своей ухмылкой.

Кадр из фильма «Робин Гуд: начало»

Весомый пакет релизов представила и кинопрокатная компания «ЦПШ». Не все из них безупречны (например, я бы не стала ручаться, что все упадут в восторженный обморок от фильма «Ночная смена»), но есть среди них и стопроцентные хиты-победители. К таким относится и «Робин Гуд: начало» — интригующее и зрелищное кино о взрослении самого известного разбойника на Земле. Правда, премьеру уже переносили два раза — но, надеюсь, что в ноябре его стрелы долетят и до наших кинозалов.

Трейлер фильма «Т-34» Из российских же релизов выделю, пожалуй, фильм «Т-34» и «Временные трудности». Первый запомнился датой релиза (какой-то очень умный человек поставил тяжелую и трагичную военную драму на 27 декабря) и фразой ведущего «Мы уже научились загонять зрителя в зал». А вот о «Временных трудностях» с Риналем Мухаметовым, Иваном Охлобыстиным и Яном Цапником хотелось бы сказать чуть подробнее. Это фильм, снятый на стыке авторского и зрительского кино, с хорошим фестивальным потенциалом, прямолинейный и честный. Он о мальчишке, который родился с ДЦП, но сумел не просто встать на ноги, но выбиться в лидеры. Так что разговор пойдет не о человеке с ограниченными возможностями, а о том, чьи возможности как раз безграничны.

Трейлер фильма «Дэдпул 2»

Мощным оказался и пакет релизов от кинопрокатной компании «Двадцатый Век Фокс». Среди и них второе пришествие «Дэдпула» (хулиганство, жесть и океан сарказма), «Новые мутанты» (реинкарнация « Людей Икс» — мрачное и харизматичное действо в духе нашего любимого «Логана»), а также «Алита: Боевой ангел» — новый блокбастер Роберта Родригерса, который снимается под патронажем Джеймса Кэмерона

Трейлер фильма «Остров Собак» Из всей этой роскоши я бы особенно выделила «Остров собак» и «Богемскую рапсодию». На «Остров» у вас есть возможность попасть уже на этой неделе, так что даже не пытайтесь этот шанс упустить — прошляпите лучший фильм Берлинского фестиваля и одно из главных событий года. А вот старина Фредди (речь, конечно, о Фредди Меркьюри) заглянет к нам на огонек только в начале 2019-го года, хотя встреча с ним обещает быть яркой. Правда, Сашу Барон Коэна мы в шкуре Меркьюри так и не увидим (музыканты «Queen» его просто забраковали), но, может, и к лучшему, если честно. Сыграет же звезду Рами Малек

Трейлер фильма «Непрощенный»

Кинопрокатчики из «Каро Прокат» и Каро Премьер» тоже нашли, чем похвастаться. Некоторые вызывают любопытство, например, драма «Непрощенный» Сарика Андреасяна (экранизация истории Виталия Калоева , чья семья погибла в авиакатастрофе). Фильм заявляют как картину с большим фестивальным потенциалом. А вот «Клубаре» вполне может оказаться интересным, тем более, что отечественных авантюрных детективов (интригующих и драйвовых) у нас пока кот наплакал.

А вот среди иностранных релизов настоящие тяжеловесы. Один только «Маугли» Энди Серкиса чего стоит! Это вам не мило-беззубая сказка, хозяйничавшая в наших кинотеатрах несколько лет назад. Новая версия будет гораздо более взрослой. По сути, это уже не сказка, это максимальное приближение к реальности, эдакий Диккенс в джунглях. И здесь всё всерьез, здесь никто не поет и не пляшет. Кстати, вы удивитесь, но Киплинг писал именно об этом. Сразу кладут на лопатки и новые «Фантастические твари» («Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда») — роскошное визуальное пиршество для тех, кто понимает.

Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Однако победителем в этой битве титанов снова стал « Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг». «Вкусняшек» в портфеле этого прокатчика столько, что и часа не хватит все их перечислить. Здесь и комиксы Marvel («Капитан Марвел», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности»), и «Хан Соло» из сами понимаете какой франшизы, и «Монстры на каникулах-3», и «Суперсемейка-2»…

Трейлер фильма «Суперсемейка 2»

Плюс, как всегда, «Дисней» предлагает шикарный пакет семейного кино: например, « Кристофер Робин » и «Щелкунчик и четыре королевства» (кстати, фантастической красоты и огромного потенциала релиз). Тем не менее, есть релизы, которые выделяются даже на такой скатерти-самобранке. Один из них — «Король Лев» Джона Фавро . Правда, пока этот проект, что называется, top secret: информации о нем не так много. Известно лишь, что продюсеры намерены сохранить дух старой анимации, адаптировав ее стилистику под современное игровое кино и придав ей новую зрелищную форму. И, судя по представленным фрагментам, на горизонте у нас нечто умопомрачительное.

Примерно то же самое можно сказать и о мюзикле Гая Ричи — «Аладдин». Только с поправкой на фирменное бунтарство режиссера (вспомните недавнего «Короля Артура» хотя бы). А посему можно смело заключать пари: на классическую версию мультфильма новый джин похож точно не будет. Хотя роскошь костюмов и танцевальный «беспредел» (а также отлично-романтичное настроение) Дисней гарантирует.

Вера Алёнушкина