На улице Свободы расскажут о джазе

Посетители Культурного центра «Салют» на улице Свободы смогут углубить свои знания в области любимого многими музыкального направления — 28 апреля здесь состоится лекция «Весь этот джаз».

Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

По ее словам, слушатели узнают об истории джаза и услышат известные композиции.

Программа пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+. (ск)