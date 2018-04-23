В сети появился первый трейлер сериала «Острые предметы» 

Главную роль в многосерийном фильме исполнила актриса Эми Адамс. Также в сериале снялись Патриша Кларксон, Крис Мессина, Элайза Сканлен и другие. По сюжету журналистка Камилла Прикер после лечения в психиатрической клинике по заданию редакции уезжает в родной город для того, чтобы расследовать загадочное убийство двух маленьких девочек. Первый сезон сериала будет состоять из 8 серий. Режиссером сериала выступил Жан-Марк Валле известный по фильму «Далласского клуба покупателей». Сценарий к «Острым предметам» написал автор книги вместе с Марти Ноксон. Премьера сериала запланирована на лето этого года.