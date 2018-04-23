Хлынина Юлия Олеговна

Дата рождения: 11 января 1992 года

Место рождения: Москва, Россия

Знак зодиака: Козерог

Родители Юлии Хлыниной не имеют отношения к театру или кино, ее мама — учительница начальных классов, папа — пожарный. Однако актерский талант дочери они распознали сразу и не сомневались, что она станет актрисой. Кстати, дед Юли по материнской линии непродолжительное время учился в цирковом училище, и артистка считает, что ей передалась его страсть к сцене.

В детстве артистка занималась в театральной студии, а также ходила в танцевальный кружок и везде делала успехи. Активной участие в развитии творческих способностей у будущей звезды принимала ее бабушка Надежда Александровна. Сама артистка говорит, что она «не дочь своих родителей, а внучка своей бабушки».

Будущей актрисе в школе, помимо литературы и русского языка, легко давались алгебра и химия, поэтому она могла выбирать практически любой вуз, но остановилась на школе-студии МХАТ. Хлынина легко сдала вступительные экзамены и оказалась зачислена к Константину Райкину . Юлия признается, что, если бы не поступила с первой попытки, вторую предпринимать бы не стала — слишком утомительным ей показался процесс сдачи экзаменов.

Тот сразу отметил талантливую ученицу. Еще во время обучения он вывел ее на сцену театра «Сатирикон» и доверил роль Джульетты, с которой она блестяще справилась.

После окончания театральной школы-студии в 2013 году Юлия была принята в труппу театра имени Моссовета , где сразу стала незаменимым участником многих постановок.

Кинематографическая карьера Хлыниной стала развиваться одновременно с театральной. На экранах она стала появляться еще в 2010 году, когда училась на втором курсе. Правда, в эпизодических ролях, но ее заметили именитые режиссеры. Первым на Хлынину обратил внимание Станислав Говорухин . Он предложил начинающей актрисе одну из главных ролей в его картине «Уик-энд». В 2015, Юлия снялась в подростковом сериале «Закон каменных джунглей» в роли старшей сестры Тима. На съемках сериала «Таинственная страсть» об интеллигенции 1960-ых годов она была самой молодой актрисой. Заметная роль у актрисы в фильме «Дуэлянт», который получил высокие оценки критиков. Год от года карьера актрисы набирает обороты.

Личная жизнь Юлии Хлыниной

Первые серьезные отношения у Юли завязались еще в школе. Молодой человек старше нее на год красиво ухаживал за девушкой, встречал ее после занятий с букетом цветов. Он поддерживал ее и при поступлении в вуз, и во время первого года учебы. Дело шло к свадьбе, но Хлынина влюбилась в однокурсника, поэтому отказалась от многолетних отношений.

В августе 2017 году стало известно, что 31-летний Егор Корешков и 25-летняя Юлия Хлынина закрутили роман. Пара не скрывала своих чувств на фестивале короткометражных фильмов «Короче» в Калининграде. В ноябре пара объявила о помолвке. Юлия разместила в своем микроблоге снимок, на котором она демонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Интересные факты

У Юлии есть татуировка на щиколотке. Букву J актриса набила, будучи еще школьницей. А первый пирсинг девушка сделала в лагере, когда ей было 12 лет;

Юле удалось сохранить дружеские отношения со своей первой любовью. Молодой человек занимается программированием навигаторов, окончил Высшую школу экономики

Фильмография:

2010 — «Последняя минута»

2012 — «Astra, я люблю тебя»

2013 — «Уик-энд»

2013 — «Обмани, если любишь»

2013 — «Все и сразу»

2013 — «Бесследно»

2015 — «Закон каменных джунглей»

2016 — «Таинственная страсть»

2016 — «Дуэлянт» (ЛИНК: https://teleprogramma.pro/cinema-stop/167647/)

2017 — «Легенда о Коловрате» (ЛИНК: https://teleprogramma.pro/cinema-stop/cinemabase/305310/)

2017 — «Купи меня»

2018 — «Селфи»