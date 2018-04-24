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Триллер «Тихое место» стал лидером американского проката
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Триллер «Тихое место» стал лидером американского проката 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
По итогам прошедшего уикенда триллер Джона Красински «Тихое место» сместил блокбастер «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном с лидирующей позиции. За третью неделю проката картина «Тихое место» собрала 22 млн долларов. К слову, общие кассовые сборы триллера составляют более 200 млн долларов, при том, что бюджет проекта вложился в 17 млн долларов.
На второй строчке американского бокс-офиса оказался фантастические боевик «Рэмпейдж». За выходные фильм собрал 21 млн долларов. В отличие от «Тихого места», бюджет этого проекта составил 120 млн долларов, фильм еще не окупил затраты.
Третье и четвертое место осталось за двумя инди-комедиями — «Красотка на всю голову» (16 млн) и «Суперполицейские 2» (14,7 млн). На пятой строчке — триллер «Правда или действие».
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