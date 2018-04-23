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Тест: какая знаменитая история любви из кино лучше всего описывает твою жизнь?
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Тест: какая знаменитая история любви из кино лучше всего описывает твою жизнь? 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Завтрак у Тиффани» или, может быть, «Титаник» — какая из этих знаменитых историй любви, увековеченных на большом экране, лучше всего соответствует вполне реальной истории твоей жизни?
Поехали!
попкорнnews
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