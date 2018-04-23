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Хавьер Бардер встал на защиту Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах
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Хавьер Бардер встал на защиту Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальных домогательствах 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вуди Аллен и Хавьер Бардем
49-летний испанский актер Хавьер Бардем выступил в защиту Вуди Аллена, которого приемная дочь Дилан Фэрроу обвинила в надругательствах. После дела Харви Файнштейна Дилан вновь публично рассказала, как в детстве, когда ей было всего семь лет, она подвергалась психическому и физическому насилию со стороны режиссера. Об этой истории снова заговорили, и многие знаменитости публично осудили Аллена и отказались с ним работать. Но не Бардем, который вместе с женой Пенелопой Крус снимался у Вуди в 2008 году в фильме «Вики Кристина Барселона»:
Я шокирован происходящим. На судебных слушаниях в Нью-Йорке и Коннектикуте он был признан невиновным. Юридически ситуация с 2007 года не изменилась. Если бы доказательства вины Вуди Аллена существовали, то тогда я бы перестал с ним работать. Но я сомневаюсь, что они есть,
— заявил актер в интервью французскому изданию Paris Match.
Хавьер Бардем и Вуди Аллен
Миа и Дилан Фэрроу
Также Бардем отметил, что с движением #metoo, в рамках которого женщины делятся своим травматическим опытом пережитого сексуального насилия и выступают против харассмента, не все так просто:
Мне повезло: меня вырастила сильная женщина, моя мать, которая научила меня уважать других женщин. Сегодня же складывается такое впечатление, что женщины и мужчины находятся по разные стороны баррикад. Это плохой пример для молодого поколения. Ведь цель состоит не в том, чтобы быть друг против друга, а чтобы быть вместе,
— подытожил актер.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в фильме «Вики Кристина Барселона»
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