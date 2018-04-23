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В Волгограде сняли фильм о дагестанских солдатах
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В Волгограде сняли фильм о дагестанских солдатах 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Кинематографисты Волгоградской области сняли фильм о дагестанцах, учувствовавших в обороне Сталинграда. Премьера состоится в преддверии 9 мая.
«Для нас это очень важно. Мы надеемся, что вы к нам приедете, и мы сможем посмотреть этот фильм вместе, а также показать жителям нашей республики, которые свято чтут героев не на словах, а на деле», — сообщил глава республики Владимир Васильев на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Его слова передаются в сообщении пресс-службы регионального правительства.
На встрече также обсуждался вопрос социально-экономического сотрудничества регионов. Стороны договорились о подготовке дорожной карты по этому вопросы.
«У нас очень много пересечений, очень много различных предприятий взаимодействуют друг с другом. В течение года мы готовы направить сюда делегацию с целью подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого мы могли бы более эффективно выстроить нашу совместную работу», — пояснил Андрей Бочаров.
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