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В начале мая в российских IMAX можно будет пересмотреть «Аватара» и «Дэдпула»
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В начале мая в российских IMAX можно будет пересмотреть «Аватара» и «Дэдпула» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Но только в нескольких городах, включая Москву.
Компания «Киномакс» проведёт первого и второго мая фестиваль IMAX FEST 2018. В Москве и пяти других городах, в числе которых Липецк, Томск, Рязань, Астрахань и Самара, будут показывать кинохиты в формате IMAX по фиксированной цене.
В программу войдут такие картины, как «Аватар», «Дэдпул», «Красавица и чудовище» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В списке есть также и два документальных фильма: «Прекрасная планета» и «Рождённые на волне».
В Москве цена билетов составит 300 рублей на блокбастеры и 150 рублей на документальные фильмы, а в остальных городах 250 и 150 рублей соответственно.
#кино
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