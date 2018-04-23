ЦДК представил онлайн кинотеатр Nonfiction.film 

Центр документального кино запустил платформу Nonfiction.film — видеосервис для онлайн просмотра российских и зарубежных документальных фильмов. Здесь собраны знаковые картины из списка премии «Оскар», участников Каннского, Берлинского, Венецианского и других мировых кинофестивалей.
В ближайшее время на сайте появятся телевизионные проекты, например, сериалы Андрея Лошака), лекции Arzamas и театральные премьеры. Сервис позволяет смотреть фильмы на компьютере и экране планшета без перерывов на рекламу. Для просмотра доступно две опции: аренда фильма на 48 часов и его покупка. Ознакомиться со стоимостью услуг можно на сайте.
Воспользоваться сервисом Nonfiction.film можно будет позже: сейчас он недоступен из-за ошибочной блокировки Роскомнадзора. Сейчас разработчики и программисты занимаются восстановлением полноценной работы платформы.