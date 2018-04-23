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Пользователи раскритиковали Юрия Колокольникова в роли Владимира Маяковского
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Пользователи раскритиковали Юрия Колокольникова в роли Владимира Маяковского 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Кадр из фильма «Интимные места»Пользователи раскритиковали Юрия Колокольникова в роли Владимира МаяковскогоЧулпан Хаматова (42) поделилась с фолловерами кадром со съемочной площадки. Речь идет о фильме «ВМаяковский», в которой актриса сыграла Лилю Брик, а Юрий Колокольников (37) — поэта-футуриста Владимира Маяковского. Картину снял супруг Хаматовой Александр Шейн. Фильм долго шел к зрителю: в прокат его планировали выпустить еще два года назад. В проекте первоначально должна была сниматься Наталья Водянова — режиссер видел ее в роли музы Маяковского Татьяны Яковлевой, но затем кастинг поменялся.
Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 20 Апр 2018 в 9:04 PDT  Юрий Колокольников не раз рассказывал в интервью, что ему часто указывают на внешнее сходство с Владимиром Маяковским. Когда актеру поступило предложение сыграть знаменитого поэта, он согласился без лишний раздумий. Тем более в компании Чулпан Хаматовой. Вот только фолловеры актрисы, еще не смотрев фильм, подвергли критики выбор исполнителя главной роли: «Колокольников на этом кадре очень похож на Деда Мороза в молодости…», «Колокольников играет Маяковского? У нас все так плохо с актерами?», «Я очень вас люблю обоих… Но Владимир Владимирович не был таким никогда…». Напомним, съемки фильма проходили не только в Москве, но также в Америке и Франции. В картине вместе с Колокольниковым и Хаматовой сыграли Евгений Миронов и Михаил Ефремов. Читай также материал 25 актеров, которых легко спутать.
Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 18 Апр 2018 в 12:49 PDT
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