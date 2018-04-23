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В лермонтовской библиотеке пройдет вечер документального кино
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В лермонтовской библиотеке пройдет вечер документального кино 

Управа района Сокольники 1 час назад
27 апреля в рамках историко-православного клуба «Герои нашего времени» в библиотеке №76 состоится просмотр документального фильма и его обсуждение среди членов клуба и читателей библиотеки.
Документальное кино не ставит перед собой задачи создания нового мира. Его ключевая задача — показать уже существующий. Первый, кто предложил дать данному жанру название документального, был английский режиссер Д. Грирсон. Так он назвал ленту Роберта Флаэрти «Моана южных морей», вышедшую в 1926 году.
Приблизительно это время принять считать рождением этого жанра. Нужно отметить, что несмотря на тот факт, что Грирсон сыграл немалую роль в становлении жанра документального кино, по-настоящему этим жанром заинтересовались во времена Октябрьской революции в России в 1917 году, а после — в годы Второй мировой войны.
Желающих принять участие в собрании историко-православного клуба ждут 27 апреля в 19.00 в библиотеке №76, расположенной по адресу: ул. Барболина, 6. Продолжительность мероприятия 1,5 часа. Вход свободный.
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