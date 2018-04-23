Минкультуры РФ: Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения

Минкультуры в своей деятельности руководствуется исключительно положениями российского законодательства.

Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения, так как фильм содержит запрещенную для распространения информацию. Вернуть его можно будет только в судебном порядке.

— В соответствии с пунктом 20 Правил (Правилами выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм — прим. «ВМ») прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что он содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ. Действуя на основании указанных положений законодательства, Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минкультуры России.

В ведомстве добавили, что процедура «возврата» прокатного удостоверения Правилами не предусмотрена, поэтому его «возврат» возможен только на основании решения суда.

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