Минкультуры РФ: Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения 

Минкультуры в своей деятельности руководствуется исключительно положениями российского законодательства.
Фильм «Смерть Сталина» лишился прокатного удостоверения, так как фильм содержит запрещенную для распространения информацию. Вернуть его можно будет только в судебном порядке.
— В соответствии с пунктом 20 Правил (Правилами выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм — прим. «ВМ») прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что он содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ. Действуя на основании указанных положений законодательства, Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минкультуры России.
В ведомстве добавили, что процедура «возврата» прокатного удостоверения Правилами не предусмотрена, поэтому его «возврат» возможен только на основании решения суда.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Сталин умер. Да здравствует Сталин!
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
25 февраля в прокат должен был выйти фильм «Смерть Сталина» шотландского режиссера Армандо Иануччи. Жесткая политическая сатира. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами вождя и борьбу за власть советских функционеров Георгия Маленкова, Никиты Хрущева, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо. Блистательный актерский состав (далее…)
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