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Марина Зудина, Валерия с мужем, Екатерина Андреева и другие селебрити на открытии фестиваля «Черешневый лес»
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Марина Зудина, Валерия с мужем, Екатерина Андреева и другие селебрити на открытии фестиваля «Черешневый лес» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Каждый год в конце апреля московские театры (включая площадки на открытом воздухе) и кинотеатры принимают гостей фестиваля «Черешневый лес». Этот год не стал исключением: знаменитости собрались в Демонстрационном зале ГУМа на фильм открытия — «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссере, художнике и сценаристе Резо Габриадзе.
Всеобщее внимание к себе привлекла вдова Олега Павловича Табакова — Марина Зудина. Актриса общалась с друзьями, принимала комплименты и позировала фотографам.
Также на мероприятии были замечены Екатерина Андреева, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Иван Ургант, Владимир Познер, Ольга Свиблова и другие.
Фото: пресс-служба
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