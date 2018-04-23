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Закрытие фестиваля «Всеволожская весна» пройдет 27 апреля
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Закрытие фестиваля «Всеволожская весна» пройдет 27 апреля 

Ivyborg.ru 47 минут назад
27 апреля в 19.00 во Всеволожском центре культуры и досуга состоится закрытие XII Театрального фестиваля «Всеволожская весна». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В программе — творческий вечер народной артистки России Ольги Остроумовой, демонстрация фрагментов из фильмов и спектаклей с участием актрисы.
Роль школьницы в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» сразу сделала Ольгу Остроумову любимицей миллионов зрителей. В другом фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…» она сыграла роль Жени Комельковой. Самой большой творческой удачей в кино актриса считает роль Василисы в фильме Ирины Поплавской «Василий и Василиса» по одноименной книге Валентина Распутина. Также Ольга Остроумова хорошо знакома зрителям по фильмам: «Любовь земная», «Судьба», «Похищение „Савойи“», «Гараж», «Очень важная жена», «Змеиный источник».
«Всеволожская весна» — одно из ярких событий культурной жизни региона. Организаторы фестиваля — Комитет по культуре Ленинградской области, администрации города Всеволожска и Всеволожского района. Театр на Васильевском, постоянно принимающий участие в фестивальной программе, в 2018 году выступает в числе организаторов фестиваля.
Напомним, что Александр Дрозденко встретился с известным музыкантом и режиссером Эмиром Кустурицей на площадке фестиваля «Всеволожская весна» 18 апреля.
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