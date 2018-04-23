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Сериал, снятый в Северной Осетии стартовал по ТВ
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Сериал, снятый в Северной Осетии стартовал по ТВ 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Премьерную серию показали по телеканалу «Россия -1».
Известно, что многие сцены картины «Операция „Мухаббат“ снимались в селении Гусара, в горной Санибе Кармадонского ущелья и на полигоне Дарьялского ущелья.
В кино действие разворачивается в 1984 году. В картине молодые влюблённые оказываются разделены океаном. Родители девушки — диссиденты, которые вынуждены были эмигрировать в США. Её возлюбленный готов на всё и пробует нелегально покинуть СССР, но его побег заканчивается неудачей, виновен в которой оказывается отец юноши.
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