Сериал, снятый в Северной Осетии стартовал по ТВ

Премьерную серию показали по телеканалу «Россия -1».

Известно, что многие сцены картины «Операция „Мухаббат“ снимались в селении Гусара, в горной Санибе Кармадонского ущелья и на полигоне Дарьялского ущелья.

В кино действие разворачивается в 1984 году. В картине молодые влюблённые оказываются разделены океаном. Родители девушки — диссиденты, которые вынуждены были эмигрировать в США. Её возлюбленный готов на всё и пробует нелегально покинуть СССР, но его побег заканчивается неудачей, виновен в которой оказывается отец юноши.