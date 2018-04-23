Marvel не станет раскрывать планы на «четвёртую фазу» киновселенной до весны 2019 года

Однако в компании уже обсуждают фильм о расе сверхлюдей, к которой принадлежит Танос.

На пресс-конференции, приуроченной к выходу «Войны бесконечности», глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что в ближайшее время не планирует обсуждать планы на «четвёртую фазу» киновселенной. Она начнётся со второго сольного фильма о Человеке-пауке, выходящего через два месяца после четвёртых «Мстителей».

При этом он подчеркнул, что о продолжении «Войны бесконечности» и фильмах, последующих за ним, не расскажут даже в июле на фестивале Comic-Con 2018.

Обычно на ежегодном мероприятии в Сан-Диего Marvel устраивает крупную презентацию, однако в этот раз этого не случится. По словам Файги, компания будет присутствовать на фестивале, но громких анонсов и трейлеров на ней ждать не стоит.

Мы не станем ничего делать до весны следующего года или позже. Только тогда мы расскажем, в какую сторону собираемся двигаться. […]

В этом году в «зале H» вы нас не увидите. Всё потому, что к тому времени мы только выпустим «Человека-муравья и Осу», «Война бесконечности» тоже пройдёт в кино. Съёмки «Капитана Марвел» как раз закончатся, а нового «Человека-паука» — как раз начнутся.

И других анонсов мы не планируем. Так что дождёмся Comic-Con в следующем году.

глава Marvel Studios

По словам Файги, работа над большинством фильмов «четвёртой фазы» только начинается, и сценаристы постепенно предлагают разные идеи для грядущих проектов.

Один из них, признал глава Marvel Studios — «Вечные» об одноимённой расе сверхлюдей, к которой принадлежит в том числе главный злодей «Войны бесконечности», Танос.

«Вечные» — это один из множества проектов, которые мы начинаем активно обсуждать, и думать над творческим подходом к ним.

В процессе мы поймём, насколько в них уверены, и получат ли они место в нашем графике.

глава Marvel Studios

Президент студии Marvel также прокомментировал отсутствие Соколиного глаза в промо-материалах к третьим «Мстителям». Он отметил, что очень доволен подобным решением, ведь оно лишь подогрело интерес с персонажу.

Впереди у Соколиного глаза много очень, очень важных моментов по сюжету. Да и Джереми Реннер ничуть не уступает другим актёрам в киновселенной Marvel, даже по тому, насколько крут он в этом образе.

Но вот все эти шутки про «парня с луком и стрелами»? Их очень много. Даже сам герой шутил на эту тему.

Так что мне приятно видеть, как люди меняют своё отношение к нему. Сначала они говорили, мол, «Соколиному глазу повезло, что ему вообще дали место в этих фильмах». А теперь вдруг: «Ах, где же он? Его нет? Что же произойдёт? Нам нужен Соколиный глаз. Мы хотим больше Соколиного глаза!»

глава Marvel Studios

«Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая.

На данный момент единственный фильм «четвёртой фазы», о котором есть какая-либо официальная информация — это сиквел «Возвращения домой» о Человеке-пауке, выходящий 5 июля 2019-го.

По словам режиссёра «Стражей галактики» Джеймса Ганна, третья часть серии выйдет в 2020 году, однако в Marvel это никак не комментировали.

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