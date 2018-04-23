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«Невероятная история о гигантской груше»
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«Невероятная история о гигантской груше» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: мультфильм, детский, семейный
Год: 2017
Страна: Дания
Режиссер: Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски
Сценарий: Бо Х. Хансен, Якоб Мартин Стрид
Оператор: Нильс Грёнлюкке
Кто снимался в фильме «Невероятная история о гигантской груше»: Альфред Бьерр Ларсен, Лива Эльвира Магнуссен, Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг, Сёрен Пильмарк, Якоб Офтебро, Питер Зельдер, Бьярне Хенриксен, Петер Ауде Сюжет фильма «Невероятная история о гигантской груше» В некоем Солнечном городе на берегу моря живут Слон Себастьян и его лучший друг — Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего мэра города, который просит спасти его с Таинственного острова. Также в бутылке оказывается семечко, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. Их ждут испытания в виде пиратов, морского дракона и опасных призраков. Но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть мэра домой. Интересные факты о фильме «Невероятная история о гигантской груше»:
Фильм снят по одноименной книге известного датского писателя Якоба Мартина Стрида. Его книги для детей получили международное признание и удостоены ряда престижных премий, например, Культурной премии кронпринца и кронпринцессы Дании Фредерика и Мэри (в 2012 году). Якоб Мартин Стрид известен в Дании не только как популярный детский писатель, но и как талантливый политический карикатурист, его работы публикуются в датской газете Politiken. Мировая премьера мультфильма состоялась на полгода раньше российской — в октябре 2017 года.
Трейлер фильма «Невероятная история о гигантской груше»: https://www.youtube.com/watch?v=C4EHEpfA6ds
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