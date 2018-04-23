Братья Руссо посоветовали фанатам Marvel отключиться от интернета до похода на «Войну бесконечности»

Спойлеры — уже скоро.

Вечером 23 апреля в Лос-Анджелесе состоится торжественная премьера третьей части «Мстителей».

Фильм снимался в обстановке абсолютной секретности, а на площадке использовались поддельные сценарии, так что сюжет картины удалось сохранить в тайне до последнего.

Однако уже 24 апреля в сети наверняка появятся первые спойлеры. Поэтому режиссёры блокбастера, братья Руссо, опубликовали открытое письмо к фанатам, где попросили «выйти из соцсетей или даже из интернета» до самого момента просмотра картины.

Что примечательно, в своём послании Руссо сообщили, что «Войну бесконечности» до 23 апреля ещё ни разу не показывали целиком. Вероятно, для того, чтобы избежать спойлеров, студия даже во время тестовых показов использовала разные версии финального монтажа.

Если спойлеры не просочатся с гала-премьеры в Лос-Анджелесе, то они могут появиться уже 25 апреля, когда картина выйдет в десятках стран, включая Финляндию, Францию, Италию, Норвегию и Швецию.

В прокате США фильм стартует 27 апреля, а в России — 3 мая.

Пресс-показы «Войны бесконечности» пройдут в России также 27 апреля — в 19:00 в Петербурге и в 19:30 — в Москве.

#мстители #кино