Доступно DLC Avengers Infinity War к LEGO Marvel Super Heroes 2

В преддверие выхода «Войны бесконечности» в кинотеатрах, TT Games сделали сюрприз всем фанатам Marvel. Avengers Infinity War DLC к LEGO Marvel Super Heroes 2 стал доступен сегодня для покупки. Обладатели PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch могут уже сейчас сразить Таноса в мире Лего.

Помимо главного злодея, дополнение добавит в игру ряд отрицательных персонажей из вселенной Marvel — Эбони Мо, Корвуса Глэйва, Кулла Обсидиана и других. Также в LEGO Marvel Super Heroes 2’s Avengers добавят новый уровень, и все это за три доллара. В России DLC появится в ближайшее время по цене в 200-250 рублей.