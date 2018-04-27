Это обзор «Мстители: Война бесконечности». Блокбастер года

Блокбастер годаМировая премьера новинки Marvel «Мстители: Война бесконечности» прошла в Лос-Анджелесе еще 23 апреля, американский прокат кинокомикса начался 27, а мы сумели оценить его уже 25.

Жаль, по патриотическим соображениям в РФ фильм отложили до 3 мая. Поэтому мы сначала скрывали от вас свои впечатления, но в итоге не удержались.

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Здесь ни одного спойлера. Рассказываем о сюжете, раскрываем особенности кино, которые не повлияют на просмотр, делаем выводы.

Сюжет начинается сразу после «Тор: Рагнарёк»

Помните, чем закончился последний фильм о боге грома? Новинка начинается через пару минут после этого.

На первом месте первых сцен и всего фильма — Танос, могучий великан с Титана, который решил собрать камни бесконечности и уничтожить половину Вселенной.

Он показывает свою силу сразу и продолжает делать это до последних минут киноленты. Ему это удается.

На момент фильма команда «Мстители» распалась уже как два года, и это не пошло ей на пользу. Земля оказывается неготовой к новой угрозе, но ситуация в других галактиках ничуть не лучше.

Шанс победить главного антагониста примерно один на миллион. Но воспользуется им компания супергероев-чудаков или нет, вы узнаете только во время похода в кинотеатр.

«Стражей Галактики» в фильме также не забыли

Тони Старк, Халк, Стив Роджерс , Чёрная вдова, Доктор Стрэндж, Человек-паук, Чёрная Пантера и Алая Ведьма со стороны Земли, а также Тор, Локи, Звездный Лорд, Гамора, Грут, Ракета и Дракс Разрушитель из других миров — это малая часть супергероев, которые принимают участие в фильме.

Из персонажей киновселенной, которых мы уже знаем, в кино не появятся только пара Человек-муравей и Оса, а также Капитан Марвел (ее дебют в одноименной ленте намечен на начало 2019). Об этом было известно еще до премьеры.

Удалось ли режиссерам, Энтони и Джо Руссо , уместить в фильме всю когорту звезд Marvel? И да, и нет.

С одной стороны, всем героям с головой хватило экранного времени. Это стало возможным благодаря десятку фильмов, в которых характеры каждого из них уже были раскрыты до «Войны бесконечности».

С другой стороны, локации и события в ходе фильма настолько быстро сменяют друг друга, что логика повествования иногда теряется. Но подход режиссеров заставляет не отвлекаться от фильма ни на минуту, и в этом даже что-то есть.

Тем не менее, главный герой у фильма только один. Больше всего экранного времени отдано именно Таносу, фиолетовому громиле, который кажется мне более глубоким, мыслящим и даже адекватным, чем Железный Тони и компания.

Фильм длинный, без попкорна вы не обойдетесь

Хронометраж блокбастера почти 2,5 часа. Поэтому настоятельно рекомендую запасаться газировкой, попкорном, чипсами и другими хрустностями. Пригодятся.

За это время произойдет многое. Чтобы избежать спойлеров, перескажу только самые интересные моменты, которые мелькали в трейлерах.

Во-первых, Человек Паук наконец-то примерит железный костюм, который ему презентует Тони Старк. Это даст ему тонну новых возможностей.

Во-вторых, главный герой киносериала Marvel со светящимся кругом в груди точно не обделит себя интересными плюшками, над которыми потел последние пару лет.

В-третьих, милаха Грут как раз проходит пубертатный период, он подросток, и на это фильм обратит ваше внимание не один раз.

В-четвертых, именно Алая Ведьма станет новым секс-символом Мстителей и заменит на этом посту Черную Вдову.

В-пятых, внешне именно Танос окажется самым милым созданием из всех антагонистов блокбастера.

А еще в фильме много юмора, очень много юмора. Но на ближайший год он запомнится точно не этим.

Будьте готовы, что это одна из частей истории

«В октябре 2014 года Marvel анонсировала двухсерийный сиквел «Эры Альтрона» под названием «Мстители: Война бесконечности». «Часть 1» выйдет в прокат 4 мая 2018 года, а «Часть 2» — 3 мая 2019 года». (Wiki)

Но уже в 2015 году студия отказалась от очевидного разделения одной истории на две части. Это не тот случай, когда есть первая и вторая половины одного целого, пусть их даже объединяет одна из историй.

Нет смысла говорить еще что-то, но после просмотра вы все равно будете ждать продолжение фильма. Это займет у вас почти год.

Фанатам Marvel идти, остальным пару раз подумать

Я не пропускал ни одного фильма Marvel в кино и не раз пересматривал их в iTunes. Не обделил вниманием и «Мстители: Война бесконечности».

Согласно опросам Fandango, это самый ожидаемый фильм 2018, поэтому вы наверняка также попадете на него в кинотеатр.

Если же сомневаетесь, лучше пропустите. Логичнее всего будет пересмотреть его вместе со следующими «Мстителями» в мае 2019.

Фильм крутой, у него невероятный супергеройский формат, сотни крутых поворотов сюжетной линии и даже душа. Я точно не жалею потраченного времени, но уже заждался продолжения…