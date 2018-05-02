Кинопремьеры недели: новые «Мстители» и «Остров собак» Уэса Андерсона

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости . Главная битва супергероев со вселенским злом в картине «Мстители: Война бесконечности», анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Остров собак» о спасении домашних любимцев, оказавшихся в изоляции из-за страшной эпидемии, и триллер о нежелании стареть «Тело» Норберта Кайля выходят в широкий российский прокат на этой неделе.

Мстители: Война бесконечности

Третья часть франшизы «Мстители», режиссерами которой выступили Энтони и Джо Руссо , выходит на экраны спустя три года после рекордной «Эры Альтрона», вошедшей в десятку самых кассовых фильмов в истории. Долгожданное продолжение супергеройской саги своим появлением также отмечает десятилетие с момента основания киновселенной Marvel, увидевшей свет одновременно с выходом «Железного человека» в 2008 году.

Марк Руффало, Пол Беттани, Картина «Мстители: Война бесконечности» объединит легендарных супергероев — Тони Старка , Тора, Халка, Капитана Америку, Черную вдову, Доктора Стрэнджа и других участников невероятных событий, которые успели полюбиться зрителям и благодаря многочисленным сольным проектам. Им предстоит сразиться с главным злодеем, обладающим разрушительной силой — могущественным Таносом. Он планирует захватить власть надо всей вселенной, но для этого ему потребуются Камни бесконечности. Мстители вновь объединяются для того, чтобы спасти миры от неминуемой гибели. Роли в фильме исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт Бенедикт Камбербэтч и другие.

"Это история, которая охватывает всю вселенную Marvel, и она несет одну общую проблематику, в которой мы пытаемся разобраться — чего стоит герою быть героем в мире, где не существует легких решений? Я считаю, что зрителям еще не доводилось видеть что-либо с таким уровнем напряжения, риска, глобальности и сюжетной непредсказуемости в нашей киновселенной", — рассказал режиссер проекта Джо Руссо. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 7,5 балла из 10.

Мстители\: Война бесконечности

Остров собак

Джефф Голдблюм, Международная премьера мультфильма американского режиссера Уэса Андерсона «Остров собак» состоялась в рамках Берлинале нынешнего года. Впервые в истории смотра его открыл не художественный, а анимационный фильм, который в течение всего фестиваля оставался главным фаворитом экспертов. Картина рассказывает историю 12-летного Атари Кобаяси, который служит охранником продажного градоначальника. После того как власти города Мегасаки решают изгнать всех животных на свалку, Атари в одиночку пускается на поиски своего друга и пса Спотса. Голоса героям фильма подарили Брайан Крэнстон Эдвард Нортон , Лив Шрайбер, Билл Мюррей Скарлетт Йоханссон и Тильда Суинтон. В итоге Андерсон получил «Серебряного медведя» за режиссуру.

"В фокусе внимания Андерсона оказывается война, возмездие, понятия национальности и национализма, культуры, изоляционизма и индивидуализма, а его героями становятся кукольные собаки. Это единственный в своем роде режиссер, и нам очень повезло, что он у нас есть. «Остров собак» грандиозен", — считает рецендент ABC Radio СиДжей Джонсон. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 8,1 балла из 10.

Кадр из фильма «Остров собак»

Главной героиней дебютного триллера немецкого режиссера Норберта Кайля «Тело» становится молодая женщина Кира, которая страдает от загадочной болезни — ее кожа быстро стареет, высыхает и осыпается. Врачи из престижной клиники не в силах помочь необычной пациентке, а разрушение, тем временем, стремительно прогрессирует. Отчаяние подсказывает Кире опасное решение — она начинает заменять собственную кожу чужой. Роли в фильме исполнили Ребекка Форсайт Люси Арон , Барбара Крэмптон и другие.

"Сюжет фильма очень силен, взаимосвязь между возрастом, красотой, болью, идентичностью и социальным статусом подмечена прекрасно", — считает критик издания Eye for Film Дженни Кермод. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составил 6,5 балла из 10.

Постер к фильму «Тело» Норберта Кайля