Мировые кассовые сборы «Мстителей» установили рекорд 

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой картиной в истории по полученной в первые выходные после премьерного показа выручке, сообщает портал Deadline.
По информации портала, за выходные кассовые сборы фильма составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов долларов — на территории США.
Ранее пресс-служба компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщила, что дату выхода в российский прокат фантастического фильма «Мстители: война бесконечности» перенесли с 3 на 11 мая. Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова пояснила РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов «Танки» и «Собибор». Позднее дату выхода «Мстителей» в российский прокат вернули на 3 мая.