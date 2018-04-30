Мировые кассовые сборы «Мстителей» установили рекорд

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой картиной в истории по полученной в первые выходные после премьерного показа выручке, сообщает портал Deadline.

По информации портала, за выходные кассовые сборы фильма составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов долларов — на территории США.