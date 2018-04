Мировые кассовые сборы новых «Мстителей» за первые выходные побили абсолютный рекорд

ВАШИНГТОН, 29 апреля. / ТАСС /. Американский фантастический фильм «Мстители: война бесконечности» (Avengers: Infinity War) стал самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в первый уик-энд после премьеры (с пятницы по воскресенье). По предварительным данным, которые приводит издание Variety, за минувшие выходные он собрал свыше $630 млн по всему миру, из которых $250 млн — в Северной Америке.

Последний по времени фильм вселенной Marvel заработал $380 млн в 52 странах, не включая Китай и $250 млн в 4 тыс. 474 кинотеатрах в Северной Америке. В общей сложности сборы составили (по состоянию на середину дня воскресенья по времени восточного побережья США)$ 630 млн — это абсолютный рекорд. Что касается мировых сборов за исключением Северной Америки — то есть цифры в $380 млн — то этот показатель является вторым. Новые «Мстители» не дотягивают только до премьерного уик-энда последней части серии «Форсаж» (The Fate of the Furious, 2017), который в первые выходные собрал $443 млн Издание обратило внимание, что окончательный подсчет, итоги которого будут объявлены позднее в понедельник, может несколько изменить статистику.

"Мстители: война бесконечности" — третий фильм в серии кинокартин студии Marvel Studios, повествующих о противостоянии большей части супергероев вселенной, когда-либо существовавших в ней, могущественному злу в том или ином проявлении. До него на экраны выходили «Мстители» (The Avengers, 2011) и «Мстители: Эра Альтрона» (Avengers: Age of Ultron, 2015). Как ожидается, третья часть будет продолжена еще одной лентой, однако деталей относительно нее пока нет.