«Мстители: Война бесконечности» без спойлеров

О новом потенциально сверхкассовом фильме из киновселенной Marvel разрешено писать только в общих словах.

Первое: к чему вообще нужны тексты о новых фильмах Marvel, тем более таких мегаломанских капустниках, как "Война бесконечности"? Вне зависимости от мнения в Америке картина уже побила рекорд по сборам за первый уик-энд и явно целится на первые строчки хит-парада за все время (скорее всего, будет выше "Мстителей"-1, а возможно, даже "Титаник" обгонит и встанет аккурат под "Аватаром").

Кроме того, российские представители Disney пригрозили прессе, что тех журналистов, которые раскроют повороты сюжета, лишат аккредитации на будущие показы компании. Поэтому мы перестрахуемся и дадим только несколько обязательных вводных.

Что такое Marvel? Это кино, от которого невозможно ждать ничего другого, кроме как того, что уже показывали раньше, такой "фильм как услуга", movie-as-a-service. Он выходит два-три раза в год, и там будет ровно то, чего от него ждут. Оказалось, что людям не надо ничего сверх того: ради предсказуемости они готовы оправдать и общесмысловую пустоту ("Это же не артхаус, чего вы хотели"), и обезличивание героев, и безликость франшизы ("Зато фанаты будут довольны", хотя фанаты, кажется, будут довольны абсолютно всем, что им покажут, с участием правильных действующих лиц).

Раньше, если помните, фильмы Marvel пытались более или менее успешно пародировать в формате кинокомикса известные коммерческие жанры — например, шпионский боевик ("Первый Мститель: Другая война" от тех же братьев Руссо, что поставили "Войну бесконечности"), наивную фантастику из 70-х ("Стражи Галактики") или фильм-ограбление ("Человек-муравей"). Затем продюсеры склеивали все наработки в один большой отчетный фильм: первые две части "Мстителей" и "Первый Мститель: Противостояние".

А вот "Войну бесконечности" можно интерпретировать лишь как ненарочную автопародию, окончательную постмодернистскую деградацию: например, герои здесь шутят над собой, как бы понимая, что они внутри фильма.

С одной стороны, это вроде как классно: киносупергероика все приближается к супергероике бумажной, то есть к комиксам, в которых переусложненные вселенные, где любые персонажи могут встретиться и даже подраться в куче разнообразных измерений и антуражей. С другой — все же есть грандиозная разница между литературой и кино (пусть даже "Мстители" — это не экранизация, этот фильм всего лишь следует той же идеологии): как известно, в книгах часто просто не содержится такой концентрированной драмы, которая требуется для экранного действа.

Эту проблему режиссеры братья Руссо решают нахраписто: они просто перестают жалеть интеллектуальную собственность Marvel и начинают, как шоураннеры "Игры престолов", крошить всех направо и налево. Но когда у героя за душой нет ничего, кроме самого факта его смертности, то и беспокоиться за него никак не получается. Киновселенная окончательно превратилась в фестиваль зрительского цинизма. Да, авторы могут убить из них кого угодно, но эта их вседозволенность вконец обесценивает сам факт смерти персонажа.

Следуя той же логике, по которой супергерои неограниченно смертны, авторы убирают с первого плана их взаимоотношения, даже извечную конфронтацию Капитана Америки и Железного Человека. Что, впрочем, логично: история Тони Старка вообще закончилась еще в его личной трилогии, а с тех пор он, как приглашенная звезда, лишь светит своей подкрашенной тушью бородой, например, в "Человеке-пауке". Нет, главный герой "Войны бесконечности" — это не Мстители, как следовало бы из названия (кстати, до сих пор неясно, за что же они конкретно мстят), а верховный сверхзлодей Танос ( Джош Бролин ), которого уже несколько раз показывали в предыдущих фильмах — в частности, в дилогии "Стражи Галактики".

Он чем-то неуловимо напоминает роботов-пальцев из "Детей шпионов": весь лиловый, почему-то с удлиненным подбородком и неприятными бороздками на нем, хочет изничтожить немалую часть народонаселения Вселенной по разным долго не проговариваемым причинам (проговаривать их мы не будем, но, поверьте, эти причины вас не удивят). Чтобы объяснить, зачем именно он хочет всех покрошить, уйдет полфильма, и потому, несмотря на продолжительность в два с половиной часа, авторы все время катастрофически не успевают все рассказать.

Времени настолько не хватает, что фильм сразу начинается со сцены драки, причем эпической и сразу в космосе, чтобы два раза не вставать. И так весь фильм: максимально недлинная экспозиция предваряет грандиозные драки — в Нью-Йорке, в Шотландии, на планете Титан, и, наконец, эпичная финальная баталия происходит в Ваканде. Кстати, необъяснимую популярность этой афрофутуристичной страны боссы Marvel предсказали, получается, еще до выхода "Черной Пантеры".

Главное последствие этого — отсутствие всякой предыстории для людей неподготовленных. Действительно, сложно будет уложить сюжет в голове всем тем, кто не изучал это безобразие в предыдущих 18 сериях. Не пригодятся разве что "Человек-муравей" и первый "Халк", который еще с Эдвардом Нортоном . У Тора нет глаза и молота, среди Стражей Галактики появилась загадочная азиатка с рожками, а лучший друг Капитана Америки живет в вакандской традиционной хижине — если вы не понимаете, почему все это произошло (и кто все эти люди), то нет времени объяснять.

Времени вообще катастрофически ни на что не хватает. Героев так много, что их всех даже упомянуть не успевают по-человечески. Даже на постер их упихали с большим трудом, некоторых незначимых героев пришлось прятать за название фильма. Обратите внимание, справа сверху спрятался монах из "Доктора Стрэнджа", который в фильме появляется на пару десятков секунд, чтобы пошутить про бутерброд.

Так ради чего же все авторы потратили столько душевных сил и средств, куда они так торопились, каких спойлеров боятся пиарщики? Итак, в "Войне бесконечности" действительно есть ровно один сюжетный поворот, имеющий хоть какой-то смысл. Он случится в самом конце, и это классический сериальный клиффхэнгер, то есть открытая развязка, последствия которой мы ощутим только в следующем фильме. Более того, этот поворот целиком позаимствован у сериала "Оставленные", но это, допустим, не так уж важно, все же у братьев Руссо и риски были больше, в отличие от телевизионщиков.