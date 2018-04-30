«Ничего подобного никто прежде не снимал»

В прокат вот-вот выйдет самый амбициозный блокбастер сезона — «Мстители: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо , мегаломанская космическая опера, в которой десятки супергероев из комиксов Marvel противостоят угрозе вселенского геноцида в лице морщинистого сиреневого титана-меланхолика Таноса ( Джош Бролин ). Выживут не все. Режиссер Джо Руссо рассказал «Ленте.ру» , в чем экспериментальность новых «Мстителей».

«Лента.ру»: Это, наверное, самый важный фильм Marvel за все десятилетие, прошедшее с выхода «Железного человека», и точно самый густо населенный героями. Что было самым сложным в работе?

Джо Руссо: Тяжелее всего далась логистика. В «Войне бесконечности» действительно беспрецедентно много персонажей — 67, если не ошибаюсь. Элементарно свести всех занятых в проекте актеров вместе на площадке было уже невероятно трудно — у каждого свой график, и не то, чтобы у нас было всего пара недель съемочных дней: такое кино делается куда дольше. На эту и следующую серию «Мстителей» у нас, если считать только съемки, ушел почти год.

Два фильма о Капитане Америке, которые вы сняли, совсем не похожи ни по интонацию, ни, в сущности, даже по жанру. Один — конспирологический триллер с политическими аллюзиями, другой — вариация на тему фильма-катастрофы, драма о распаде коллектива. Каким был ваш подход к «Войне бесконечности»?

В этом же и смысл: каждый раз стараться сделать что-то новое. Всю карьеру мы с Энтони пытались повышать ставки, бросать себе вызов — от нашего первого, микробюджетного и снятого на деньги с кредиток фильма «Детали» до сериалов «Задержка в развитии» и «Однокурсники» и до двух серий «Первого мстителя» («Другая война» и «Противостояние» — прим. «Ленты.ру»). Всегда твоя работа как режиссера заключается в том, чтобы удивить зрителей. Если ты придерживаешься одной интонации из фильма в фильм, то это уже вряд ли получится. Конечно, «Война бесконечности» мало напоминает ту же «Другую войну» — здесь вместе сходятся все персонажи за десять лет фильмов Marvel, каждый со своим особенным настроем и тональностью, так что можно было попробовать создать нечто уникальное, ни на что прежде непохожее. В то же время, все наши фильмы для Marvel объединяет приверженность эмоциональному реализму. Смешная на экране сцена или нет, нашей работой было сделать ее правдивой на уровне чувств и поведения персонажей.

У отдельных фильмов Marvel стиль тоже очень разный — «Стражи галактики» совсем непохожи, например, на «Доктора Стрэнджа», а тот на «Черную Пантеру».

Да, поэтому в сущности, то, чем занимается Marvel, это экспериментальная режиссура — никто прежде ничего подобного не осуществлял. «Война бесконечности» уникальна как минимум степенью вовлеченности зрителей, накапливавшейся все эти десять лет привязанности к персонажам. Этот ресурс дал нам возможность с легкостью переключаться в одном фильме между настроениями, жанрами и даже стилем. Никто из персонажей уже не нуждается в представлении, не нужно тратить время на экспозицию — освободив его тем самым на отношения между героями, на сюжет, на злодея, в конце концов, который является очень важным элементом «Войны бесконечности». Зрители наконец познакомятся поближе с Таносом и его историей.

Нет ли у вас ощущения, что «Черная Пантера» несколько повысила планку для фильмов Marvel — ее принимали не только как развлекательное, но и серьезное кино?

Абсолютно точно есть. У «Черной Пантеры» очень мощная тематическая база, целый фундамент из важных исторических драм, противоречий, культуры. Не думаю, что все фильмы Marvel теперь должны быть такими же насыщенными, но что до нас с Энтони, мы всегда стараемся какую-нибудь тему попутно с аттракционами раскрывать: «Другая война» была о слежке власти за обществом, «Противостояние» — о разводе. «Война бесконечности», как мне кажется, о том, чего стоит быть героем в бесконечно сложном мире, какую цену за это приходится платить. И все персонажи, каждый по-своему, будут вынуждены ответить на этот вопрос. Шуток и пикировок хватает — когда те или иные персонажи впервые оказываются вместе на экране, всему этому находится время. Но при этом «Война бесконечности» очень интенсивный, напряженный фильм.

Для вас самого что стало главным мотивом и уроком за годы работы над этим кино?

Что нет ничего невозможного (смеется). Что при правильных концентрации, самоотверженности и старании можно рассказать в кино абсолютно любую историю какого угодно масштаба. Что рынок блокбастеров строится на новаторстве — и наша работа быть этими новаторами. Что не нужно бояться амбиций. В конечном счете, мы очень довольны той историей, которую рассказываем в фильме.

«Мстители: Война бесконечности» выходит в прокат 3 мая