Суперабонент Tele2 присоединился к героям MARVEL

Суперабонент Tele2 появился на экране вместе с супергероями MARVEL.

На кануне премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» оператор мобильной связи впервые представил новый образ абонента — героя с суперспособностью управлять тарифом и настраивать его параметры легко и точно.

Новый рекламный ролик показывает членов команды «Мстителей» в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2. Шанс стать героем теперь есть у всех клиентов оператора.

Посмотреть ролик можно на официальном канале Tele2 на YouTube. По словам руководителя департамента маркетинга макрорегиона «Москва» Tele2 Юлии Решетовой, рекламная кампания напрямую связана с эволюцией продукта.

"Управление собственным тарифом и возможность настраивать его параметры под свои потребности превращают нашего клиента в суперабонента. Именно эту идею передает партнерство с MARVEL, ведь оно не только выражает наше отношение к каждому абоненту, но и позволяет встроить наш креатив в популярнейшую киновселенную, полюбившеюся миллионам", — пояснила она.

Для тех, кто подключится к тарифам «Мой Tele2» с 18 апреля по 31 мая этого года, оператор подготовил подарки. Среди призов — эксклюзивная цифровая подписка на семь фильмов киновселенной MARVEL, а также билеты на кинопоказы и сувениры с символикой фильма «Мстители: Война бесконечности».

Ранее оператор мобильной связи Tele2 назвал самые популярные смартфоны столичной сети.