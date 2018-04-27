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Суперабонент Tele2 присоединился к героям MARVEL
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Суперабонент Tele2 присоединился к героям MARVEL 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
Суперабонент Tele2 появился на экране вместе с супергероями MARVEL.
На кануне премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» оператор мобильной связи впервые представил новый образ абонента — героя с суперспособностью управлять тарифом и настраивать его параметры легко и точно.
Новый рекламный ролик показывает членов команды «Мстителей» в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2. Шанс стать героем теперь есть у всех клиентов оператора.
Посмотреть ролик можно на официальном канале Tele2 на YouTube. По словам руководителя департамента маркетинга макрорегиона «Москва» Tele2 Юлии Решетовой, рекламная кампания напрямую связана с эволюцией продукта.
"Управление собственным тарифом и возможность настраивать его параметры под свои потребности превращают нашего клиента в суперабонента. Именно эту идею передает партнерство с MARVEL, ведь оно не только выражает наше отношение к каждому абоненту, но и позволяет встроить наш креатив в популярнейшую киновселенную, полюбившеюся миллионам", — пояснила она.
Для тех, кто подключится к тарифам «Мой Tele2» с 18 апреля по 31 мая этого года, оператор подготовил подарки. Среди призов — эксклюзивная цифровая подписка на семь фильмов киновселенной MARVEL, а также билеты на кинопоказы и сувениры с символикой фильма «Мстители: Война бесконечности».
Ранее оператор мобильной связи Tele2 назвал самые популярные смартфоны столичной сети.
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