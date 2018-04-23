Жанр: ужасы, триллер
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Дэннис Илиадис
Сценарий: Адам Аллека
Оператор: Михай Малаймер мл.
Кто снимался в фильме «Истерия»: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Браден Фицджералд, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Марти Эли Шварц Сюжет фильма «Истерия» Том возвращается после длительного лечения в психиатрической клинике в опустевший после смерти родителей огромный особняк. В этом доме прошло все его детство, с ним связано много ярких и греющих душу воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные вещи. Том пытается объяснить пугающие видения игрой света и тени, но все заходит так далеко, что отрицать очевидное невозможно. Но один вопрос остается пока без ответа — происходят эти кошмары наяву или лишь в его голове? Интересные факты о фильме «Истерия»:
Одним из продюсеров фильма является Леонардо ДиКаприо. Это его 19-ый по счету проект в этом качестве. Производство фильма было завершено 10 августа 2016 года. Истерия является четвертым по счету полнометражным фильмом Дэнниса Илиадиса. Актер Тофер Грейс разнообразил свое амплуа, впервые сыграв в фильме ужасов.
Трейлер фильма «Истерия»: https://www.youtube.com/watch?v=U7eB0t6jIYo