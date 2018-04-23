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Наряды Московского кинофестиваля: кого напоминают звезды
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Наряды Московского кинофестиваля: кого напоминают звезды 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
40-й, юбилейный Московский международный кинофестиваль в самом разгаре. Несколько дней назад наши звезды блистали изысканными нарядами на красной дорожке кинотеатра «Россия», а мы нашли несколько забавных сходств в вечерних туалетах знаменитостей с героями из известных мультфильмов, фильмов и сериалов и решили поделиться с вами.
Валерия Ланская
Ольга Кабо
Мария Кожевникова
Сати Казанова
Юлия Хлынина
Светлана Бондарчук
Анна Чурина
Наталья Рудова
Наталья Лесниковская
Наталья Бардо
Рената Пиотровски
Анна Снаткина
Ян Гэ
Ирина Лачина
Вадим Верник
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