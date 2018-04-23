Наряды Московского кинофестиваля: кого напоминают звезды

40-й, юбилейный Московский международный кинофестиваль в самом разгаре. Несколько дней назад наши звезды блистали изысканными нарядами на красной дорожке кинотеатра «Россия», а мы нашли несколько забавных сходств в вечерних туалетах знаменитостей с героями из известных мультфильмов, фильмов и сериалов и решили поделиться с вами.

Юлия Хлынина

Рената Пиотровски

Ирина Лачина

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