«Мир Дикого Запада» стал еще круче. Что нужно знать перед просмотром

«Мир Дикого Запада» стал еще круче. Что нужно знать перед просмотромСегодня состоялось долгожданное возвращение «Мира Дикого Запада». Этот сериал поразил два года назад всех любителей технотриллеров. Почему его обязательно стоило посмотреть мы рассказывали в отдельном материале.

И вот, наконец, вчера ночью вышла первая серия второго сезона высокобюджетного проекта HBO.

Рассказываем, к каким пяти вещам нужно быть готовым прежде, чем отправится в новое путешествие в суровый парк развлечений будущего.

1. Вы должны помнить первый сезон

Не смотрите новые серии пока не восстановите в памяти первый сезон.

Авторы не считают нужным делать привычные напоминания для зрителей. Практических никаких флешбеков в прошлое. Нас сразу окунают в самый центр быстро развивающихся событий продолжения истории.

Не помните имена героев? Их мотивацию? Кто-откуда-и-почему? Вам стоит, как минимум, прочитать сюжет первого сезона, а, быть может, даже пересмотреть его целиком.

2. Вы должны быть готовы к новым правилам игры

Напомним, что после того, как слаженная система парка развлечений для взрослых дала сбой, а герой Энтони Хопкинса решил уйти предельно эффектно прям на финальной вечеринке, правила игры резко изменились. Причем для всех.

Человеку в Черном приходится осваивать новую роль в игре «кошки-мышки», Долорес теперь не стесняется устраивать разборки под классическую музыку из вестернов или пафосно цитировать строки самого Уильяма Шекспира , а Бернарду предстоит решать новые загадки. Но все это не выглядит самоповтором. У героев действительно новые «квесты».

Никуда не делись фирменные философские диалоги и монологи, которые отлично подходят и для нашего реального мира.

Это один из самых больших плюсов сериала. Драматургия на том же уровне, а вот роли у всех новые.

3. Вас не должна пугать жестокость

Режиссёры сериала не стесняются использовать взрослый рейтинг на всю катушку. И делают это в лучших традициях «Пилы», смакуя «внутренние подробности» человеческого организма. При этом, как бы странно это не звучало, все снято предельно вкусно и стильно. Здесь нет мяса ради мяса.

Ждали кровавую революцию андроидов? Апартеид от роботов? Больше экшена? Получите.

Зрителя получит этакий Судный День во взрослом Диснейленде. Не зря первая серия называется «Journey Into Night» (Путешествие в ночь).

Будьте готовы к кровавым разборкам, как в искусственном, так и в реальном мире высоких технологий. Вы же помните, где осталась Мейв со своим новым интеллектуальным уровнем и жестокими «друзьями»?

4. Новые загадки будут ещё сложнее

Фанаты сериала, конечно же, больше всего ждут новых загадок, которые приготовили сценаристы. И судя по первой серии, их будет много.

Как и прежде, основа сериала — интрига, загадки и недосказанность. И, конечно, же новые ловушки для зрителя.

Кого мы на самом деле видим на экране? В какой промежуток времени происходят события или беседы между главными героями? Что вообще происходит?

Лабиринт ожидается знатный. Пройдут не все.

С нами снова играют, бросая то в один, то в другой временной отрезок. И это захватывает внимание, заставляя мозги включаться, анализировать и пытаться придумать свою версию событий. Конец первой серии оставляет столько вопросов, что начинаешь задаваться думать — а хватит оставшихся девяти эпизодов, чтобы все разложить по полочкам?

Одним словом, Джей-Джей-Абрамщина.

5. Вы должны быть готовы к новым фантастическим вещам

Первый сезон поражал воображение идеями дизайнеров и сценаристов проекта о будущих технологиях и их возможностях. Первый же эпизод продолжения также высоко держит планку.

Многие показанные гаджеты кажутся фантастичными, но при этом что-то из этого мы уже видели в виде прототипов на различных мировых выставках высоких технологий. Быть может, что-то из этого, увидим в ближайшем будущем на прилавках магазинов.

В общем, один из лучших сай-фай сериалов современности получил достойное продолжение. Шикарная музыка тоже в наличии. Жаль, что вторую серию теперь ждать целую неделю. Зато будет, что обсудить с друзьями. Какие тематические парки вы бы хотели увидеть в сериале? Делитесь в комментариях.

Долорес, мы дома.