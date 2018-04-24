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Фото: Антонио Бандерас и Элайджа Вуд на кинофестивале Трайбека
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Фото: Антонио Бандерас и Элайджа Вуд на кинофестивале Трайбека 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Детективное агентство Дирка Джентли» не продлили на 3 сезон, но у Элайджи Вуда и без этого сериала вполне достаточно работы. На проходящий в эти дни в Нью-Йорке кинофестиваль Трайбека-2018 Элайджа приехал, чтобы представить свой новый проект — фильм Seven Stages to Achieve Eternal Bliss.
Антонио Бандерас на красной дорожке фестиваля Трайбека тоже представлял новый проект — 2 сезон сериала-антологии «Гений», в котором актеру представилась возможность сыграть гениального художника, Пабло Пикассо (в эфире National Geographic мини-сериал стартует сегодня, 24 апреля). Компанию Бандерасу на красной дорожке составила Клеманс Поэзи.
попкорнnews
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