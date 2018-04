Мэтт ЛеБлан поделился мерзкой историей со съемок «Друзей» про Дэвида Швиммера

Как прекрасно знают все поклонники сериала «Друзья», «Джо не делится едой», но вот Дэвид Швиммер , оказывается, делится — и очень даже: Мэтт ЛеБлан в эфире шоу Грэма Нортона поведал весьма неаппетитную историю со съемочной площадки сериала (история действительно мерзковатая, поэтому рекомендуем не читать на полный желудок).

На шоу британского телеведущего Грэма Нортона, который очень любит подробности попикантнее и погорячее, Мэтт ЛеБлан решил вспомнить, как в свое время они снимали эпизод, посвященный Дню благодарения — The One Where Ross Got High. В этой серии Рэйчел решает помочь Монике с готовкой, путает рецепты, и в результате у нее получается нечто совершенно несъедобное. Россу же, чтобы продемонстрировать свои чувства к Рэйчел, приходится это есть — и вот как это на самом деле снимали, по словам ЛеБлана:

«У него на тарелке было слишком много — он начинает есть, потом начинает смеяться, разумеется, режиссер дает команду «снято», чтобы сделать еще один дубль. Съемки останавливают, Дэвид выплевывает все, что у него было во рту, обратно на тарелку. А я, хоть и сидел рядом с ним, этого не заметил — не заметил, что он выплюнул…»

В итоге отвлекшийся на свою беду ЛеБлан сгреб себе на тарелку половину того, что было на тарелке у Швиммера (включая и то, что Дэвид успел выплюнуть) — и во время съемок следующего дубля всё это съел. И ни одна живая душа не сказала Мэтту, что на самом деле он ест — актер узнал обо всем только на вечеринке в честь завершения съемок сезона, когда посмотрел нарезку неудачных дублей.

