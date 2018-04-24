Алексей Герман-младший представил в Белграде фильм «Довлатов»

БЕЛГРАД, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев /. Творческий вечер российского режиссера Алексея Германа — младшего и показ фильма «Довлатов» прошли в понедельник вечером в Русском дома Белграда. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, присутствие известного российского режиссера, его супруги Елены Окопной, получившей «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, а также известного сербского актера Милана Марича, блестяще исполнившего роль писателя Сергея Довлатова , вызвало большой ажиотаж у сербской публики.

Некоторые зрители уже видели фильм в рамках его премьерного показа на Белградском кинофестивале (FEST), однако с радостью воспользовались возможностью посмотреть картину еще раз. «До этого фильма я не знала о таком русском писателе как Довлатов. Но фильм так меня поразил, что я прочитала сначала его „Зону“, потом „Чемодан“ и „Компромисс“, теперь читаю „Наши“. Я давно изучаю русский язык, но язык Довлатова стал для меня открытием, я даже теперь думаю по-русски по-другому, по-довлатовски», — поделилась с корр. ТАСС своими ощущениями студентка-филолог Бояна.

"У каждого зрителя Довлатов, как и Пушкин, свой. Когда я увидел этот фильм, то мне показалось, что это что-то мое, глубоко личное, [оно] вдруг предстало по воле режиссера иначе, ярче и грубее или, наоборот, бледнее, чем я это представлял по произведениям Сергея Довлатова. Смотря фильм, я внутренне спорил, ругался, переживал за «моего Довлатова», за то, что его, как мне кажется, не так поняли, за то, что его сделали слишком мягким, а где-то недостаточно ярким и мужественным. Но хочу сказать одно: Довлатов у каждого свой, а фильм, который заставляет так переживать за своих любимых персонажей, безусловно, является ярчайшим явлением российского кинематографа последних лет", — рассказал о своих впечатлениях от фильма преподаватель из России Иван.

Арт-проект

Как пояснил Алексей Герман-младший зрителям перед показом, «Довлатов» — это, прежде всего, арт-проект, который к тому же оказался чрезвычайно успешным в финансовом плане. «Прежде всего, я хотел бы сказать, что этот фильм — арт-проект, это не блокбастер, это фильм о замечательных писателях и художниках Ленинграда 1970-х годов. Замечательно, что мы сделали этот фильм вместе с Сербией, у нас прекрасный опыт реализации этого проекта, и нам очень важно, что наши страны кооперируются не только в рамках России и Сербии, а во всем мире. Этот фильм выйдет в 40 странах мира, учитывая, что его купил Netflix , он выйдет во всем англоговорящем мире, его очень хорошо приняли в России», — сказал режиссер.

"Сегодняшний фильм кому-то понравится, а кому-то не понравится, это произведение, которое вызывает много споров. Кто-то говорит, что у нас эпоха показана слишком темно, а кто-то, что слишком светло. Тем не менее, нам казалось важным отдать долг памяти замечательным художникам и писателям, которые вынуждены были покинуть Россию, и сейчас на улицах наших городов им стоят памятники, их читают, изучают в школе. Самое главное, что мы с помощью Министерства культуры , Первого канала, иностранных партнеров смогли рассказать о замечательных писателях, которые покинули нашу родину, а потом вернулись уже после смерти и стали любимыми для миллионов наших сограждан", — сказал он.

Отразить эпоху

Герман-младший также представил свою супругу, отметив, что ее награда в Берлине стала поистине историческим явлением. «Я благодарен моей жене, которая не только художник-постановщик, но еще и художник по костюмам и лауреат Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. Насколько я понимаю, это первая женщина в истории фестиваля, которая получила подобный приз, может быть, вторая», — заявил режиссер, пошутив, что знаменитая жена теперь «гоняет его по дому, а он боится ей слово сказать».

Елена Окопная отметила, что для нее главной целью во время съемок было качественно передать эпоху, к которой она относится с огромным уважением. По-видимому, именно это привлекло взыскательное жюри Берлинского кинофестиваля, которое присудило Окопной «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства, отметив удивительное погружение в эпоху, которое ей удалось создать в кадре.

"Картина была, конечно же, невероятным вызовом, потому что у нас было не так много времени и не так много денег, чтобы ее реализовать, но мы ни в коем случае не хотели в связи с этим терять в качестве, поскольку мы с огромным уважением относимся к этой эпохе. Нам очень повезло, и с нами оказались какие-то просто фантастические члены группы, которые, не взирая на все сложности, остались снами до конца, все помогали друг другу вне зависимости от своего статуса и своей должности. Откровенно говоря, я такого больше не помню, мне кажется, это очень важно", — рассказала Окопная.

Счастливый случай и мистика

Знаменитый сербский актер Милан Марич, давно известный сербскому зрителю, но впервые представший перед российской и мировой публикой, рассказал зрителям о том, как он попал в этот фильм. Иначе как «чудом и мистикой» Марич свое участие в проекте не называет. Актер рассказал, что, когда его пригласили пробоваться на роль Довлатова, он долго думал, что это розыгрыш или чья-то шутка.

Когда же его после нескольких недель мучительного ожидания утвердили на роль, то появилась новая забота: «Первые 15 минут я был очень счастлив, а потом я понял, что нужно выучить русский язык, а у меня очень мало времени на это. Но у нас получилось, мы сняли фильм, и сегодня я счастлив, что мои гости и друзья здесь, и мы можем общаться в Белграде и посмотреть этот фильм. Я очень счастлив, что фильм „Довлатов“ снова в Белграде и после фестиваля FEST показывается именно здесь», — сказал актер.

Все критики, разбирающие «Довлатова», сходятся в одном: выбор Марича, который «похож на Довлатова больше самого Довлатова» стал гениальной находкой и несомненной жемчужиной киноленты.

Как рассказал ТАСС Герман-младший, Марича удалось найти после долгих поисков подходящего актера. «Милана Марича до съемок я не знал, мы долго искали актера по всей Европе, потом мы начали пристально смотреть на Сербию и здесь его нашли», — сказал режиссер. Отвечая на вопрос о том, что многим зрителям образ Довлатова показался слишком мягким по сравнению с лирическим героем его книг, Герман-младший ответил, что «есть разница между тем, что человек пишет и каким он является в жизни». «Посмотрите фотографии Довлатова: мне кажется, он всегда был довольно нежным человеком», — заявил режиссер.

Несомненно, бурю критики в адрес фильма, а вместе с этим и толпы поклонниц в залы кинотеатров привлекла роль Данилы Козловского, сыгравшего роль художника и фарцовщика Давида, который трагически гибнет в конце фильма. Зрители неустанно критиковали и актера, и сам образ бросающегося под грузовик фарцовщика, что, по мнению многих, мало соответствовало как эпохе в целом, так и героям произведений Довлатова, прекрасно выживающим и в лагере, и на свободе. Однако режиссер в беседе с ТАСС назвал роль Козловского абсолютно органичной, а самого актера — «прекрасным и нужным фильму».

"Данила — замечательный актер, он когда-то у меня начинал, он талантливый человек, а почему нет? Насильно мил не будешь: кому-то нравится картина, кому-то нет, огромному количеству людей нравится Козловский в этой роли, кому-то не нравится. Послушайте, это самый посещаемый авторский фильм в России за всю историю русского кино, он продан в 40 стран мира. Мне просто кажется, что каком-то количеству людей, поскольку Даня много снимается в последнее время, показалось, что его много, мне кажется, что он абсолютно органичен, прекрасен и нужен фильму", — уверен Герман— младший.

Память о войне

Завершая беседу со зрителями, Герман-младший поделился своими планами на будущее, отметив, что занимается очень крупным проектом о Великой Отечественной войне.

"Сейчас мы будем начинать с Сербией следующий проект о девушках-летчицах времен Второй мировой войны, надеюсь, у нас получится. Мы затеяли действительно очень большой проект, это что-то абсолютно новое для всех нас. Мы решили пойти на новую территорию и создать фильм о Великой отечественной войне, который широко пойдет в мире. Потому что очень часто забываются те подвиги, те жертвы, которые именно нами были принесены, о них все меньше известно в мире", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что лента будет называться «Воздух». «Мы хотим сделать тонкий, эмоциональный, пронзительный фильм, где будет много компьютерной графики», — сказал режиссер. Он добавил, что «хотел сделать войну похожей на войну, героев, похожих на героев». Режиссер отметил, что в «фильме будет много воздушных боев», предполагается, что картина выйдет в 2020 году.