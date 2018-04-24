5 отличных фильмов для женщин

Summer is coming! А это значит, что пришло время долгих вечерних прогулок, незабываемых эмоций и, конечно, любовных приключений. Летом наша коммуникабельность значительно возрастает, поэтому вероятность найти вторую половинку увеличивается. Но что делать тем, кто так и не смог выйти из зимней спячки, раскрепоститься и выпустить свою женственность? Пользоваться опытом героинь популярных кинолент!

Излюбленная тема многих режиссеров — девушки-замухрышки, превращающиеся в настоящих принцесс. Ты скажешь — сказки, мы скажем — реальность. Сценарии подобных картин нередко берутся из личного опыта.

«Грязные танцы»

Историю девушки из богатой семьи, которая попала под чары молодого и симпатичного танцора, без малого обожает весь мир. Что уж говорить — это классика мелодрамы. А процесс преображения главной героини Фрэнсис Хаусман из невинной красавицы в роковую обольстительницу — настоящее пособие для того, чтобы раскрепоститься в минимальные сроки.

Дженнифер Грей , которая сыграла в фильме в паре с Патриком Суэйзи , ясно передала то, как любовь и вера в нее способна рушить любые границы, даже психологические. Фрэнсис перестает бояться противоположного пола, учится не скрывать свою сексуальность и, наконец, просто учится жить.

«Красотка»

Картина американского режиссера Гарри Маршалла уникальна в своем роде: она рассказывает о жизни девушки по вызову, но при этом до сих пор получает одобрение не только критиков, но и женщин по всему миру.

История проститутки Вивиан Уорд в исполнении Джулии Робертс не говорит о том, как стать сексуальной, она доказывает, что глупо быть высокомерной и застенчивой. Иногда гораздо умнее показывать то, какая ты есть на самом деле. Стереотипы — вот что мешает нам быть по-настоящему счастливыми, чувствовать себя красивыми и желанными.

«Мисс Конгениальность»

В комедии 2000 года «Мисс Конгениальность» героиню Сандры Баллок Грейси сексуальной делают вовсе не мужчины, а работа! Да-да, иногда, чтобы добиться успеха, приходится вылезать из собственной скорлупы и превращаться в роковую красотку (главное — не опошлять!)

Так, Грейси, бывшая девочка-очкарик, становится настоящим агентом ФБР , и на одном из заданий ей приходится полностью перевоплотиться — принять участие в конкурсе красоты. Задача — войти в образ не только внешне, но и внутренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.

Подобное положение дает Грейси шанс увидеть себя в новом амплуа, и выходить из него она уже вряд ли захочет. Таким методом картина учит, что хоть иногда нужно вести себя дерзко, открыто, так, как ты сам от себя не ожидаешь. И тогда перемены не заставят себя ждать.

«Век Адалин»

Поначалу может показаться, что картина Ли Толенда Кригера «Век Адалин» с Блейк Лайвли в главной роли исключительно о философии жизни и ее мимолетности. Но, присмотревшись внимательнее, можно увидеть, что героиня Адалин весь свой век искала в себе настоящую женщину. Да, она была сексуальна, да, она могла любить и быть любимой, но сама, не понимая зачем, пыталась скрыть свои чувства от всего мира.

Лента — отличное пособие для девушек, которые закрылись в себе и не желают выходить из зоны комфорта. А может, там и начинается все самое интересное?

«Шоугелз»

Девушка-провинциалка за славой и деньгами уезжает из родного городка в мегаполис. Сможет ли она найти там свое счастье или все это большой обман?

Не новая проблема и не новый сюжет, но в картине «Шоугерлз» 1995 года все это раскрывается в нестандартном провокационном амплуа. Длинноногая красотка Наоми в поисках лучшей жизни приезжает в Город Ангелов, Лос-Анджелес. Она устраивается в ночной клуб на позицию стриптизерши и узнает все секреты мира шоу-бизнеса… Казалось бы, девушку можно осудить за это, но только так она понимает, на что способна женская красота. Сексуальность — это настоящая власть.

Фильм не стоит воспринимать серьезно — для этого он слишком устарел, это легкая история о раскрепощении и влиянии, которое может оказывать на мир каждая из нас.