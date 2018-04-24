Не надо стесняться: 5 фильмов, которые помогут раскрыть твою сексуальность

Излюбленная тема многих режиссеров — девушки-замухрышки, превращающиеся в настоящих принцесс. Ты скажешь — сказки, мы скажем — реальность. Сценарии подобных картин нередко берутся из личного опыта.

«Грязные танцы»

Историю девушки из богатой семьи, которая попала под чары молодого и симпатичного танцора, без малого обожает весь мир. Что уж говорить — это классика мелодрамы. А процесс преображения главной героини Фрэнсис Хаусман из невинной красавицы в роковую обольстительницу — настоящее пособие для того, чтобы раскрепоститься в минимальные сроки.

Дженнифер Грей , которая сыграла в фильме в паре с Патриком Суэйзи , ясно передала то, как любовь и вера в нее способна рушить любые границы, даже психологические. Фрэнсис перестает бояться противоположного пола, учится не скрывать свою сексуальность и, наконец, просто учится жить.

«Красотка»

Картина американского режиссера Гарри Маршалла уникальна в своем роде: она рассказывает о жизни девушки по вызову, но при этом до сих пор получает одобрение не только критиков, но и женщин по всему миру.

История проститутки Вивиан Уорд в исполнении Джулии Робертс не говорит о том, как стать сексуальной, она доказывает, что глупо быть высокомерной и застенчивой. Иногда гораздо умнее показывать то, какая ты есть на самом деле. Стереотипы — вот что мешает нам быть по-настоящему счастливыми, чувствовать себя красивыми и желанными.

«Мисс Конгениальность»

В комедии 2000 года «Мисс Конгениальность» героиню Сандры Баллок Грейси сексуальной делают вовсе не мужчины, а работа! Да-да, иногда, чтобы добиться успеха, приходится вылезать из собственной скорлупы и превращаться в роковую красотку (главное — не опошлять!)

Так, Грейси, бывшая девочка-очкарик, становится настоящим агентом ФБР , и на одном из заданий ей приходится полностью перевоплотиться — принять участие в конкурсе красоты. Задача — войти в образ не только внешне, но и внутренне, чтобы никто не заподозрил подвоха.

Подобное положение дает Грейси шанс увидеть себя в новом амплуа, и выходить из него она уже вряд ли захочет. Таким методом картина учит, что хоть иногда нужно вести себя дерзко, открыто, так, как ты сам от себя не ожидаешь. И тогда перемены не заставят себя ждать.

«Век Адалин»

Поначалу может показаться, что картина Ли Толенда Кригера «Век Адалин» с Блейк Лайвли в главной роли исключительно о философии жизни и ее мимолетности. Но, присмотревшись внимательнее, можно увидеть, что героиня Адалин весь свой век искала в себе настоящую женщину. Да, она была сексуальна, да, она могла любить и быть любимой, но сама, не понимая зачем, пыталась скрыть свои чувства от всего мира.

Лента — отличное пособие для девушек, которые закрылись в себе и не желают выходить из зоны комфорта. А может, там и начинается все самое интересное?

«Шоугелз»

Девушка-провинциалка за славой и деньгами уезжает из родного городка в мегаполис. Сможет ли она найти там свое счастье или все это большой обман?

Не новая проблема и не новый сюжет, но в картине «Шоугерлз» 1995 года все это раскрывается в нестандартном провокационном амплуа. Длинноногая красотка Наоми в поисках лучшей жизни приезжает в Город Ангелов, Лос-Анджелес. Она устраивается в ночной клуб на позицию стриптизерши и узнает все секреты мира шоу-бизнеса… Казалось бы, девушку можно осудить за это, но только так она понимает, на что способна женская красота. Сексуальность — это настоящая власть.

Фильм не стоит воспринимать серьезно — для этого он слишком устарел, это легкая история о раскрепощении и влиянии, которое может оказывать на мир каждая из нас.

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Фото: открытые интернет-источники, Shutterstock/VOSTOCK