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Раскрыта дата 91-й церемонии вручения премии «Оскар»
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Раскрыта дата 91-й церемонии вручения премии «Оскар» 

Газета.Ru 59 минут назад
91-я церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» пройдет в Dolby Theater в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Сезон «Оскара» будет открыт 18 ноября, когда киноакадемия раздаст ежегодные Губернаторские награды.
Отбор номинантов на главную мировую кинопремию начнется 7 января и завершится 14 января.
Номинантов объявят 22 января, а 4 февраля для них будет устроен традиционный ланч.
Финальное голосование за претендентов на награду завершится 19 февраля, и уже 24 февраля церемонию будет транслировать телеканал ABC.
В 2018 году «Оскары» раздали 4 марта. Лучшим фильмом по версии американской киноакадемии была названа фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды».
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