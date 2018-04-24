В США назвали дату церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году

Церемония вручения премии «Оскар» в 2019 году состоится 24 февраля в Dolby Theater в Лос-Анджелесе, передает ФАН.

Отбор претендентов на одну из самых значимых в мире кино премий начнется 7 января 2019 года. Второй этап голосования состоится в период с 12 по 19 февраля, а 22 февраля объявят номинантов. Сама 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля.

Ожидается, что церемонию вручения главной премии Американской киноакадемии покажут в режиме реального времени в 225 странах мира.