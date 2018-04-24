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«Мы Веном»: вышел новый трейлер «Венома», в котором много симбионта!
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«Мы Веном»: вышел новый трейлер «Венома», в котором много симбионта! 

Мир фантастики 2 часа назад
Фото: Мир фантастики
Дождались! Sony опубликовали новый трейлер супергеройского боевика «Веном» — и в нём предостаточно кадров с симбионтом!
В центре сюжета окажется простой парень Эдди Брок (Том Харди), который станет одним из носителей инопланетного симбионта. В отличие от первого тизера, в новом ролике уделяют внимание не столько Броку, сколько самому Веному. Нам даже показывают, как они будут общаться друг с другом. Веном — один из главных противников Человека-паука, но, по всей видимости, самого Дружелюбного соседа в фильме не покажут (хотя слухи утверждают обратное).
Известно, что создатели планируют выпустить картину со взрослым рейтингом R. Сюжет «Венома» будет опираться на две ключевых серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока — носителя симбионта — похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь свой коварный план — при помощи субстанции создать армию суперсолдат. «Планета симбионтов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбионтов.
Кроме Тома Харди в картине снялись Мишель Уильямс, Риз Ахмед и Вуди Харрельсон. Ещё одни слухи утверждают, что Харрельсон воплотит Карнажа — опасного и маниакального симбионта красного цвета.
В российский прокат «Веном» выходит 4 октября.
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