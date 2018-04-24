Названа дата следующего «Оскара»

Следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом объявила в понедельник Американская академия киноискусств.

Отбор претендентов на "Оскар" начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинанты будут объявлены 22 января.

После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, призванному определить лауреатов "Оскара". Этот финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.