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Названа дата следующего «Оскара»
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Названа дата следующего «Оскара» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом объявила в понедельник Американская академия киноискусств.
Отбор претендентов на "Оскар" начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинанты будут объявлены 22 января.
После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, призванному определить лауреатов "Оскара". Этот финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.
На прошлой, 90-й церемонии вручения премий "Оскар" главную награду получила картина "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. В основных актерских категориях победу одержали американка Фрэнсис Макдорманд за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдоны и британец Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта "Темные времена" (Darkest Hour).
Российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева в борьбе за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" уступила чилийской ленте "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica).
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