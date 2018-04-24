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Стала известна дата проведения премии «Оскар»-2019
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Стала известна дата проведения премии «Оскар»-2019 

360tv.ru 1 час назад
91‐я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Местом проведения традиционно станет театр Dolby Theatre в Лос‐Анджелесе. Об этом сообщил официальный сайт Американской академии киноискусств.
Академики начнут отбирать киноленты для премии 7 января. Список номинантов будет объявлен 22 февраля. Как сообщило ИА Nation News, вручение наград будет показано в прямом эфире в 225 странах.
В этом году церемония состоялась 4 марта 2018 года. Ведущим премии был известный комик и телеведущий Джими Киммел. Лучшим актером стал Гэри Олдман, лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд. Лучшим режиссером, по мнению академиков, стал Гильермо дель Торо за картину «Форма воды». Она же получила награду в номинации «Лучший фильм».
19 апреля в Москве состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. Церемония прошла в театре «Россия». В ходе 40‐го ММКФ художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков был посмертно награжден призом за вклад в мировой кинематограф. Награду из рук актера и нового худрука «Табакерки» Владимира Машкова получил Павел Табаков, младший сын знаменитого режиссера и актера. Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. Он скончался на 82-м году жизни.
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