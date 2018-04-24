Стала известна дата проведения премии «Оскар»-2019

91‐я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Местом проведения традиционно станет театр Dolby Theatre в Лос‐Анджелесе. Об этом сообщил официальный сайт Американской академии киноискусств.

Академики начнут отбирать киноленты для премии 7 января. Список номинантов будет объявлен 22 февраля. Как сообщило ИА Nation News, вручение наград будет показано в прямом эфире в 225 странах.