В Костроме планируют съёмки нового сериала: ищут актера

В Костроме пройдут съемки 16-серийного фильма режиссера Павла Дроздова «Ростов». Как узнал KOSTROMA. TODAY, кинокартину заказал канал НТВ

Как нам стало известно, действие разворачивается в 20-е годы прошлого века, после Первой Мировой войны, в Ростове-на-Дону. Главные герои Козырь ( Артур Смольянинов ) и Птаха ( Александр Головин ) борются с преступниками.

В нашем городе съёмки организует кинокомпания «Кострома Фильм». Съёмки будут проходить в Ярославле.

Как нам рассказали в кинокомпании, на роль Колумба, помощника главных героев, требуется молодой человек 15-17 лет. По сценарию это дерзкий и смелый главарь беспризорников. Выбирать будут среди кандидатов из Костромы и Ярославля.

Все желающие могут присылать свои анкеты, фото и видео-визитки, а также обращаться по вопросам на почту kostromafilm@gmail.com.