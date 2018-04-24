Ещё
В Костроме планируют съёмки нового сериала: ищут актера
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Костроме планируют съёмки нового сериала: ищут актера 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме пройдут съемки 16-серийного фильма режиссера Павла Дроздова «Ростов». Как узнал KOSTROMA. TODAY, кинокартину заказал канал НТВ.
Как нам стало известно, действие разворачивается в 20-е годы прошлого века, после Первой Мировой войны, в Ростове-на-Дону. Главные герои Козырь (Артур Смольянинов) и Птаха (Александр Головин) борются с преступниками.
В нашем городе съёмки организует кинокомпания «Кострома Фильм». Съёмки будут проходить в Ярославле.
Как нам рассказали в кинокомпании, на роль Колумба, помощника главных героев, требуется молодой человек 15-17 лет. По сценарию это дерзкий и смелый главарь беспризорников. Выбирать будут среди кандидатов из Костромы и Ярославля.
Все желающие могут присылать свои анкеты, фото и видео-визитки, а также обращаться по вопросам на почту kostromafilm@gmail.com.
Kostroma.Today: последние новости
Киноновинки: костромичам покажут долгожданного «Тренера», «Опасный бизнес» и «Точку невозврата» Театр песни КГУ приглашает костромичей на свой самый популярный мюзикл – «Нотр Дам де Пари» Федеральный канал покажет фильм о целомудрии костромских цыган
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры1
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение