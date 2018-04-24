Режиссер «Наездника» снимет вестерн о первом темнокожем маршале США

Amazon уже выкупила права на проект о пока еще безымянном байопике, повествующем о первом темнокожем маршале США Бассе Ривзе. Режиссером и сценаристом проекта выступит Хлоя Чжао («Наездник», «Песни, которым меня учили братья», «Дочери»).

Главным героем вестерна станет Басс Ривз по прозвищу Невидимый Маршал. Рожденный в семье рабов Ривз 17-летнем возрасте сбежал от владельца плантации на индейские резервации. Там Басс научился владеть холодным оружием. После отмены рабства стал жить мирно, но вскоре местный шериф предложил ему отлавливать преступников, скрывающихся на индейских территориях. За 32 года службы Басс Ривз поймал более 3 тысяч бандитов. Бытует мнение, что образ Одинокого Рейнджера списан с Ривза.

Детали сюжета и дата премьеры фильма пока неизвестны.