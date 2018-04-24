Американская киноакадемия назвала дату вручения премии «Оскар» в 2019 году

Лос-Анджелес. США. Американская киноакадемия назвала дату вручения премии «Оскар» в 2019 году. Как сообщается на официальном сайте кинонаграды, церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.

По традиции, вручать заветную статуэтку режиссерам и актерам будут в театре «Долби» в Голливуде.

При этом претендентов на «Оскар» будут выбирать в течение двух недель — с 7 по 14 января 2019 года. Шорт-лист премии огласят 22 января. Голосовать за победителей члены американской киноакадемии будут 12-19 февраля.

Отмечается, что в 2019 году церемония награждения премии «Оскар» состоится в 91-й раз, а ее телетрансляцию смогут посмотреть зрители 225 стран.

Напомним, в 2018 году американская киноакадемия вручила «Оскар» 4 марта. Победу критики отдали режиссеру Гильермо дель Торо . Режиссер стал лучшим в четырех номинациях. В частности, его лента «Форма воды» была признана фильмом года.