Названа дата 91-й церемонии вручения «Оскара»

Девяносто первая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (Калифорния), сообщает Американская академия Киноискусств.

Отбор претендентов начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинантов объявят 22 числа того же месяца.

После этого стартует второй этап голосования членов Американской академии киноискусств — с 12 по 19 февраля.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ