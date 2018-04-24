Названа дата 91-й церемонии вручения «Оскара» 

Девяносто первая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (Калифорния), сообщает Американская академия Киноискусств.
Отбор претендентов начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Номинантов объявят 22 числа того же месяца.
После этого стартует второй этап голосования членов Американской академии киноискусств — с 12 по 19 февраля.
Напомним, 90-я церемония вручения премии состоялась 4 марта 2018 года. Ее триумфатором стал режиссер Гильермо дель Торо с фэнтезийной мелодрамой «Форма воды». Лучшим актером признали Гэри Олдмана за образ британского премьер-министра Уинстона Черчилля («Темные времена»), лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Картина нашего соотечественника Андрея Звягинцева «Нелюбовь» был номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», но уступил награду ленте «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.
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