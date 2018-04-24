26 апреля в российский прокат выходит фильм «Смешарики. Дежавю» 

Главным героем в новой части фильма стал неугомонный Крош, который решил устроить день рождения Копатыча — и сделать его незабываемым. Для этого Крош обращается в агентство «Дежавю», чтобы совершить удивительные путешествия во времени. Но в результате такого путешествия Смешариков раскидывает по разным эпохам, а Крошу в компании своего второго «Я», повзрослевшего и ворчливого Шорка, придется искать своих друзей. События мультфильма разворачиваются в разных странах и эпохах: в мезозойской эре, в Средневековье, Древнем Китае и Диком Западе.
Третья часть кинофраншизы о Смешариках обещает стать самой яркой по количеству спецэффектов и самой насыщенной по числу используемых музыкальных жанров. Зрителей картины ждут многочисленные взрывы, эпичные разрушения и богатейшие визуализации перемещений в пространстве.
Поклонники мультфильма познакомятся с новыми героями. Одного из главных новичков в фильме — злодея-Крота — озвучил актер театра и кино Павел Деревянко, антипода Кроша — Шорка — озвучил Михаил Хрусталев. Голоса остальных персонажей не изменились: Бараш в картине говорит голосом актера Вадима Бочанова, Крош — голосом Антона Виноградова, Совунью и Карыча озвучивал Сергей Мардарь, Ежика — Владимир Постников, Лосяша, Пина и Копатыча — Михаил Черняк, Нюшу — Светлана Письмиченко.
Режиссером фильма, как и в прошлые годы, стал Денис Чернов, который написал сценарий картины вместе с Дмитрием Яковенко. Над созданием новой части «Смешариков» работала команда одной из крупнейших российских анимационных студий — Студии Компьютерной Анимации «Петербург».
В прокат фильм выходит 26 апреля — и обещает стать главной мультипликационной премьерой этого месяца.