26 апреля в российский прокат выходит фильм «Смешарики. Дежавю»

Главным героем в новой части фильма стал неугомонный Крош, который решил устроить день рождения Копатыча — и сделать его незабываемым. Для этого Крош обращается в агентство «Дежавю», чтобы совершить удивительные путешествия во времени. Но в результате такого путешествия Смешариков раскидывает по разным эпохам, а Крошу в компании своего второго «Я», повзрослевшего и ворчливого Шорка, придется искать своих друзей. События мультфильма разворачиваются в разных странах и эпохах: в мезозойской эре, в Средневековье, Древнем Китае и Диком Западе.

Третья часть кинофраншизы о Смешариках обещает стать самой яркой по количеству спецэффектов и самой насыщенной по числу используемых музыкальных жанров. Зрителей картины ждут многочисленные взрывы, эпичные разрушения и богатейшие визуализации перемещений в пространстве.

Режиссером фильма, как и в прошлые годы, стал Денис Чернов , который написал сценарий картины вместе с Дмитрием Яковенко . Над созданием новой части «Смешариков» работала команда одной из крупнейших российских анимационных студий — Студии Компьютерной Анимации «Петербург».

В прокат фильм выходит 26 апреля — и обещает стать главной мультипликационной премьерой этого месяца.